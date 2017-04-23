Vakıfbank, 3. Kez Avrupa Şampiyonu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Vakıfbank, 3. Kez Avrupa Şampiyonu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyonda üst üste ikinci kez final oynayan VakıfBank, geçen yıl İtalyan takımı Pomi Cassalmaggiore'ye kaptırdığı kupayı, bu kez yine aynı ülkeden Imoco Volley önünde müzesine götüren taraf oldu.

Karşılaşmanın ardından VakıfBank oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 3. kez kazandı

VakıfBank, kadın voleybolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 3. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011 ve 2013 yıllarının şampiyonu olan VakıfBank, 2017 yılında bir kez daha bu başarısını tekrarlamış oldu.

Sarı-siyahlı ekibin bu şampiyonluklarının tamamında antrenör olarak İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti yer aldı.

- Avrupa kupalarının en başarılı Türk ekibi

Üst üste 5., toplamda ise 9. kez Dörtlü Final'de mücadele veren VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupasını barındırıyor ve Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.

Tarihinde, 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan sarı-siyahlılar, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanırken, toplamda 5. Avrupa kupası şampiyonluğunu elde etti.

VakıfBank, 2013'te FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu da olarak dünyanın zirvesine çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013 yılının ardından 2017'de de bu başarısını tekrarlamış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.

Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013'te kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

- Avrupa başarıları

VakıfBank takımının Avrupa kupalarında bugüne kadar elde ettiği dereceler şöyle:

YIL

 ORGANİZASYON

 DERECE

1991

 CEV Kupası

 3

1992

 CEV Kupası

 3

1998

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 2

1999

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 2

2004

 Top Teams Kupası

 1

2006

 Şampiyonlar Ligi

 4

2008

 Challenge Kupası

 1

2011

 Şampiyonlar Ligi

 1

2013

 Şampiyonlar Ligi

 1

2014

 Şampiyonlar Ligi

 2

2015

 Şampiyonlar Ligi

 3

2016

 Şampiyonlar Ligi

 2

2017 Şampiyonlar Ligi 1

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