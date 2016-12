Vakıfay Derneği'nden Başarılı 65 Öğrenciye Gıda Yardımı

Tokat'ta, Vakıfay Derneği başarılı 65 öğrenciye gıda yardımında bulundu.



Bir lokantada düzenlenen etkinlikte, Vali Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 65 öğrenci ve aileleri ile yemekte bir araya geldi.



Can, burada yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.



Vakıfay yöneticilerine teşekkür eden Can "Vakıfay Derneği Tokat Şube Temsilcisi Işıl Karabekir'e teşekkür ediyorum bizi sizlerle buluşturduğu için. Derneğimiz il ve ilçelerimizdeki 65 başarılı öğrenciye gıda yardımında bulunuyor. Vakıfımız öğrencilerimizin her şeyi ile ilgileniyor." dedi.



Belediye Başkanı Eyüp Erolu ise "Buradaki öğrencilerinin hepsinin çalışkan olduğunu duydum. Ben gençlerle yapılan toplantıları daha çok seviyorum. Türkiye'nin en genç il belediye başkanıyım. Sizler yarının bürokratları ve yöneticileri olacaksınız." diye konuştu.



Daha sonra hazırlanan 65 gıda kolisi öğrencilere dağıtıldı.



Can ve Eroğlu öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.