Vakıf üniversitelerinin 2016 yılı "Haber Karnesi" açıklandı…

Medya Takip Ajansı Interpress tarafından ulusal, bölgesel ve yerel üç bine yakın gazete ile derginin incelenmesi ile hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, Yaşar Üniversitesi'nin yazılı basında toplam 4 bin 858 haberle ilk sırada yer aldığı tespit edildi.

Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ve gelecek sağlamak amacıyla kurulan vakıf üniversitelerinin 2016 yılı boyunca mercek altına alındığı aynı araştırmaya göre, bünyesinde 7 fakülte, 2 enstitü ve 3 yüksekokul bulunan Yaşar Üniversitesi'nde, Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. M. Cemali Dinçer hakkında da yazılı basına 500'e yakın haber yansıdığı belirlendi.

