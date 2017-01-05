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Vakıf üniversitelerinin 2016 yılı "Haber Karnesi" açıklandı…

Vakıf üniversitelerinin 2016 yılı "Haber Karnesi" açıklandı…

Ülkemizde bulunan yetmişe yakın vakıf üniversitesi içinde geride bıraktığımız 2016 yılında yazılı basında çıkan haber sayılarına göre, Yaşar Üniversitesi'nin en çok konuşulan vakıf üniversitesi olduğu belirlendi.

Vakıf üniversitelerinin 2016 yılı

Medya Takip Ajansı Interpress tarafından ulusal, bölgesel ve yerel üç bine yakın gazete ile derginin incelenmesi ile hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, Yaşar Üniversitesi'nin yazılı basında toplam 4 bin 858 haberle ilk sırada yer aldığı tespit edildi.

Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ve gelecek sağlamak amacıyla kurulan vakıf üniversitelerinin 2016 yılı boyunca mercek altına alındığı aynı araştırmaya göre, bünyesinde 7 fakülte, 2 enstitü ve 3 yüksekokul bulunan Yaşar Üniversitesi'nde, Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. M. Cemali Dinçer hakkında da yazılı basına 500'e yakın haber yansıdığı belirlendi.

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