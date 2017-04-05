Vakıf Katılım'ın 30. Şubesi Açıldı

Vakıf Katılım Elazığ Şubesi açıldı.



Gazi Caddesi 'ndeki şubenin açılışı Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş tarafından yapıldı.



"2016 yılında 19 milyon lira kar"



Genel Müdür Göktaş, yeni bir banka olmalarına rağmen çok kısa bir sürede Elazığ'da 30. şubelerini açtıklarını ve Türkiye genelinde 38 şubeye ulaştıklarını dile getirdi.



Yüzyıllara dayanan vakıf kültürü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu alandaki geçmiş tecrübeleri ve kamu desteği doğrultusunda 2016 yılında hızlı bir büyüme süreci geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:



"2016 yılı sonunda net karımız 19 milyon lirayı buldu. Milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre sunduk ve bu kalemde 4,4 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştık. Ekonomimize ve sektörümüzün gelişmesine verdiğimiz desteği bu yıl da istikrarlı bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye genelinde şubeler açmaya devam edeceğiz."



"Talep artıyor"



Vali Zorluoğlu ise vatandaşın katılım bankalarına yönelik taleplerinin giderek artış gösterdiğini belirtti.



Bir ilde yeni banka şubelerinin açılmasının o ilin ekonomisinin ve sanayisinin geliştiğini gösteren bir işaret olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Katılım bankacılığı ülkemizde yeni gelişen bir alan. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok önemsediği bir bankacılık türü. Yeni bir bankanın hizmete açılıyor olması ilimiz açısından güzel bir gelişmedir." dedi.



"Her açılan banka yatırımcıya ümit veriyor"



Belediye Başkanı Yanılmaz da özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi parçalamak isteyen hainlerin bunu başaramayınca bu kez ülkeyi ekonomik olarak çökertmek için harekete geçtiklerini vurguladı.



Hükumetin ülke ekonomisini sağlam dayanaklar üzerine oturtması ve yeni adımlarla vatan hainlerinin bunu da başaramadığını aktaran Yanılmaz, ülkede açılan her yeni bankanın hem ekonomiye hem de yatırımcıya ümit verdiğini söyledi.



Yanılmaz, "Sayın Başbakanımızın cazibe merkezi iller içine Elazığ'ı almasıyla kentimizde yatırım ve üretim miktarı daha da artacak. Dolayısıyla Vakıf Katılım gibi bankalara ihtiyaç var." dedi.