Vakıf Katılım 40. Şubesini Eskişehir'de Açtı

Vakıf Katılım Eskişehir Şubesi'nin açılışı yapıldı.



AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, gençliğin dinamizmi ve vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini bir araya getirerek 2016 yılında hızlı bir büyüme süreci geçirdiklerini dile getirdi.



Göktaş, Vakıf Katılım olarak bir yılda 19 milyon lira kar elde ederek önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Geride bıraktığımız sürede Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde Eskişehir ile birlikte 40 şube açtık. Vakıf Katılım olarak çıktığımız yolda ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar yapan Eskişehir'in yanında olacağız ve kalkınmasına katkıda bulunacak projelere destek vereceğiz. Belki sektörün en genç oyuncusuyuz. Yeni bir katılım bankası olarak ilk etapta hızla şubeleşmek ve olabildiğince çok müşteriye temas etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kısa süre içinde 40 şube açarak coğrafi olarak ülkemizin önemli bir kısmına eriştik. Yüzyıllardır sosyal yaşamın önemli bir parçası olan Vakıf kültürü ile faizsiz bankacılık ilkelerini bir araya getiren Vakıf Katılım, bu şekilde üstlendiği önemli misyonla halkımızdan yoğun ilgi görüyor. Bize gösterilen bu teveccüh çalışma azmimizi ve inancımızı daha da güçlendiriyor."