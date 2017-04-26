Vakıf Emeklilik Fon Büyüklüğünde 5 Milyar TL'yi Aştı

Vakıf Emeklilik, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünde 5 milyar lirayı aştı.



Vakıf Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin son verilerine göre devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünde 5 milyar lirayı geçti. Şirket, katılımcı sayısında ise 470 bin kişiye ulaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, emin adımlarla büyüdüklerini belirterek, "2017 yılında, Otomatik BES'ten aldığımız güç ile birlikte, katılımcı sayımızı artırmak ve katkı payındaki artışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Nisan ayında kamu personelinin de Otomatik BES'e dahil edileceğini hatırlatan Obalı, "1 Nisan itibari ile birlikte Otomatik BES'e dahil olan birçok şirketle birlikte özellikle kamu kurumlarında farkımızı ortaya koyduk. 670 kamu kurumu ile 366 binden fazla kamu çalışanını, kamu kurumlarına özel tasarladığımız OKS Şubemiz ile entegre hale getirerek sorunsuz bir şekilde sisteme dahil ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada, 1 Nisan 2017 itibariyle kamu kurumları ve 250-999 arası çalışana sahip şirketlerin Otomatik BES'e dahil olmasıyla birlikte Vakıf Emeklilik'in toplam binin üzerinde firmayla sözleşme imzalayarak 621 binden fazla çalışanı sisteme dahil ettiği bildirildi.