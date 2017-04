Vakfın Kira İndirimi Esnafa 'Can Suyu' Oldu

- Vakfın kira indirimi esnafa 'Can Suyu' oldu

Vakfın kira indirimi esnafın yüzünü güldürdü

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Antalya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde esnafların kira bedellerinde yüzde 30'a varan oranlarda indirime gitmesi bölge esnafını memnun etti

Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit:

-"Esnafı iyi etkileyeceğini kesinlikle söyleyebilirim. Esnaf, Rus krizinden çok etkilendi. Esnafa bu tarz serumlar lazım"

30 yıllık esnaf Ali Karaçönen:

-"Esnafa can suyu olur. Bizlerin çalışma şevkini artırır"

Vakıf dükkanı olan esnaflardan Ahmet Gülen:

-"İndirim mutlaka ekonomik olarak olumlu yönde etkileyecektir. Fiyatları da etkileyecektir"



ANTALYA - Vakıflar Genel Müdürlüğünün Antalya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde esnafların kira bedellerinde yüzde 30'a varan oranlarda indirime gitmesi esnafın yüzünü güldürdü.

Turizm açısından 2016 yılını zor geçiren Antalya esnafına, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kira indirimi can suyu olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Antalya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde esnafların kira bedellerinde yüzde 30'a varan oranlarda indirime gitmesi bölge esnafını memnun etti. Bakanlar Kurulu kararı üzerine Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın yanı sıra çeşitli kentlerdeki otel, kervansaray, hamam, bedesten, arasta, çarşı gibi tarihi ve turistik yapıların kira bedellerinde indirime gitmesi bölge esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kilit: "Esnafa bu tarz serumlar lazım"

Turizmde afet yılı olduğunu söyleyen Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, uygulamanın esnaf için çok faydalı olacağını kaydetti. Kilit, "Esnafı iyi etkileyeceğini kesinlikle söyleyebilirim. Esnaf, Rus krizinden çok etkilendi. Esnafa bu tarz serumlar lazım. Bu da onlardan birisi olacaktır. Bazı yerlerde dolu oluyor, fırtına oluyor, doğal afet ilan ediliyor, turizmde de bu yıl doğal afet yılıydı. Vakıfların bu düşüncesinin iyi olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle önümüzdeki aydan itibaren uygulamaya girecektir" diye konuştu.

"Aylık 45 bin lira ödeyen dükkanlar var"

"Bölgede yüzün üzerinde dükkan olduğuna dikkat çeken Kilit, "Yüzde 30'a kadar olacağı söyleniyor. Burada 100 ün üstünde vakıf dükkanları var. Buranın esnafı tamamen turizme endekslendi. Bu bölgede kiralar çok yüksek. Aylık 4-5 bin Euro'dan başlıyor, 10-12 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Aylık 40-45 bin liralık dükkanlar da var" dedi.

"Can suyu olur"

Rus krizi sonrası kötü giden turizmden etkilenen esnaf da, yapılacak uygulamanın kendilerine can suyu olacağını söylüyor. Bölgedeki 30 yıllık esnaf Ali Karaçönen son zamanlarda aldıkları en güzel haber olduğunu belirterek, "Gerçekten turizmde biraz sekteye uğradık. Bu yüzden şartlarımız çok ağır, zorlanıyoruz. Eğer böyle bir çalıma lafta kalmaz uygulanırsa, gerçekten çok yerinde ve doğru bir karar olur. Bundan memnuniyet duyarız. Esnafa can suyu olur. Bizlerin çalışma şevkini artırır. Hakikaten topluma ve milletimize faydalı olur. Bize böyle bir kan olursa çok faydalı olacağından eminim. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"İndirim bizi ekonomik anlamda olumlu etkileyecek"

Vakıf dükkanı olan esnaflardan Ahmet Gülen, sıkıntılı bir piyasa sonrası gelen haberin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi. Esnafın kiralardan şikayetçi olduğunu belirten Gülen, "Turizmin durumu malum. Bu tabi genel piyasaları etkiliyor. Sonuçta kiracılar da kiralardan şikayetçi. İndirim mutlaka ekonomik olarak olumlu yönde etkileyecektir. Fiyatları da etkileyecektir. Ekonomik olarak yaptığın işte rahatlamak demek, maliyetleri de düşürmek anlamına geliyor. Esnafın rahatlaması anlamında olumlu sonuçlar da verecektir" şeklinde konuştu.

(SM-SÇ)