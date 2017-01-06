Vakfıkebir Osb'nin 2017 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Vakfıkebir Organize ve Sanayi Bölgesi mütevelli heyet toplantısı düzenlendi.



Vali Yücel Yavuz, başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni yönetim ve denetleme kurulları oluşturuldu. Toplantıda ayrıca 2017 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi.



Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan Vali Yavuz, Vakfıkebir'deki organize sanayi bölgesinde imar planları ile altyapı çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalarda arsa tahsisleri için taleplerin alınmaya başlanacağını belirtti.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da katıldı.