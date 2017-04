Vak'a nisan ayında ikincikat'ta...



Keller, domatesler, atlar, kırmızı. Tek başına bakıldığında anlatacak az şeyi varmış gibi görünen bu parçalar yeni bir hikaye oluşturdular. Oyunla birlikte doğan, tanışan, hatırlayan, paylaşan ve nihayet uzaklaşan oyun kişisine ait olan bedende buluştular. Seyirciyle beraber çıktığı bu yolculukta, hikayeleriyle karşılaşan, hatırlayan ve paylaşan yine aynı oyun kişisi anlatmanın bilindik sınırlarından uzaklaşarak, bildiklerini paylaşıyor.



"Alexandra Kazazou ile Solo Performansa Doğru" atölyesinde başladığımız bu çalışma evrilerek devam etti ve şimdiki halini aldı. Bu süreçte atölye içinde bir metin, bir şarkı, bir hayvan, bir nesne, fiziksel sözcükler ve üç fotoğraf ile başladık. Atölye sonunda elimizde bir başlangıç noktası olmuştu ve sonra bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bu işin gelişmesinde en büyük etmen "Work in progress" denemeleri oldu ve olmakta. Work in progress sonraları buradan gelen dönütlerin üzerine çalışılarak, daha fazla şekillendi ve şimdiki halini aldı.



Konsept ve Oynayan: İbrahim Can Sayan



Ses Tasarlayan: Mert Küçükaksoy



Afiş Tasarlayan: Melisa Şahin, Saniye İnce



Işık ve Ses Uygulayan: Ece Zeynep Taşkın



Süre: 30 Dakika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Vak'a - Talebe Tiyatrosu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır