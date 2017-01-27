Vajinayı gençleştirecek 7 operasyon

EN ÇOK YAPILAN OPERASYONLAR

Op. Dr. Betül Görgen, genital kozmetik cerrahi kapsamında en fazla yaptırılan operasyon türleri hakkında şu bilgileri verdi:

Labiaplasti: Bu tanım sıklıkla iç dudaklara, daha az sıklıkla da dış dudaklara yapılan cerrahi müdahalelerin adıdır. İç dudaklara yapılan cerrahi işlemler genital kozmetik cerrahi alanındaki en yaygın operasyonlardır. Genellikle boyut küçültme ya da asimetriyi düzeltme amacıyla uygulanır. Bazen kozmetik ihtiyaç dışında, spor aktivitelerinde negatif etkilerinden kurtulmak içinde uygulanabilir (at binme vb).

İç dudaklar, üretra ve vajinayı çevrelerken cinsel uyarılmada da önemli rol oynar. Cinsel uyarılma sonucu bu bölgenin kanlanması artar ve dudaklarda şişme meydana gelir. Bu cinsel doyumu sağlamaya yardımcı olur aynı zamanda kayganlaştırmaya da katkı sağlar.

Vajinoplasti: Vajina dokusunun gerginleştirilerek çapının daraltılması amacıyla yapılır. Genellikle doğumlar sonucunda gevşemiş ve genişlemiş olan vajen dokusuna sahip kadınların tercihi bu yöndedir. Diğer adıyla vajinal gençleştirme olarak da bilinir.

Himenoplasti: Bu işlem himenin yeniden oluşturulması ve yırtık kenarların yeniden birleştirilmesidir. Genellikle dini ve kültürel sebepler nedeniyle tercih edilen bir işlem olmakla beraber son dönemlerde partnerine bir hediye vermek isteyen kadınlar da bu yönteme başvurmaktadırlar.

Dış dudakların büyütülmesi: Bu işlem vücudun farklı bölgelerinden alınan yağın, dolgunlaştırmak amacıyla dış dudaklara enjekte edilmesidir.

Vulva Lipoplastisi: Bazen de vulvadaki yağların liposuctionla alınması gerekebilir.

G-spot büyütme: Bu prosedür, olduğu varsayılan bu noktanın büyüklüğünü ve dolayısıyla teorik olarak bir kadının cinsellikten aldığı zevki arttırmak için kollajen gibi bir maddenin G noktasına enjekte edilmesini kapsar. Etkiler, işlemin tekrarlanması gerektiği zamana kadar, ortalama 3-4 ay sürer.

Clitoral kaput azaltma: Bu prosedürün amacı, klitorisin pençelerini (veya başını) açığa çıkararak, klitorisi çevreleyen cilt kaputunun küçültülmesini sağlamaktır. Böylece cinsel uyarılmayı kolaylaştırarak, kadının cinsel doyumunu artırmak amaçlanmaktadır. Prosedür aynı zamanda hoodektomi olarak da bilinir.

RİSKLER NELERDİR?

"Sinir hasarı

Hassasiyet kaybı

Kalıcı renk değişimi

Labia kenarlarında tırtıklanma

Doku kaybı

Seks sırasında ağrı

Diğer genital bölgelerde hasar

Bu husustaki en önemli nokta da genital kozmetik cerrahiye ait uzun dönem sonuçları içeren çalışmaların olmamasıdır. Yapılmış çalışmalar ve yayınlar hep kadınların cerrahi sonrası kısa dönem memnuniyetlerini ölçmektedir ve bu ölçümleri yapan klinikler zaten bu uygulamaların yapıldığı merkezler olduğu için tarafsız olmadıkları aşikardır.

NORMALİ NEDİR?

Genital kozmetik cerrahi yaptıran kadınların çoğu aslında normal kabul edilen varyasyonlara sahiptir. 2011'de Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada, labiaplasti talep eden 33 kadın muayene edilmiş ve normal boyutta iç dudaklara sahip olduğu görülmüştür.

50 kadını kapsayan bir başka çalışmada iç dudakların genişliğinin 7-50mm, uzunluğunun da 20-100mm arasında olduğu saptanmıştır. Sadece 50 kadındaki boyutlar bu kadar değişkense, genel popülasyondaki değişim aralıkları çok daha yaygındır."

Vajinal gençleştirme konusunda uygun değerlendirme ve tanı konmasının çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Betül Görgen, operasyondan önce tam bir hikaye alınması ve detaylı bir jinekolojik muayene yapılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

