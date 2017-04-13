Vajina daraltma ameliyatı ile daha mutlu bir yaşam

Mutlu bir evliliği sürdürebilmek için uyumlu bir cinsel yaşam şarttır. Hem evliliğin hem de cinsel yaşamın kişiyi tatmin edebilmesi için birçok şart vardır.

Vajina neden genişler

Vajina genişlemesinin en önemli nedeni birden çok doğum yapmaktır. Doğum kanalı veya döl yolu da denen vajina, bebeğin ortalama 10 cm çapındaki kafasının geçebileceği kadar esneyen bir yapıdadır. Doğumdan belli bir süre sonra normal yapısına kavuşur. Ancak çoklu doğumların her biri o bölgede bir hasar bıraktığı için ister istemez eski sıkılığından eser kalmaz. Dokular bu kadar travmaya karşı hassaslaşır ve kendini tam toplayamaz.

Bazen de yapısal olarak vajina kasları ve dokusu gevşek olabilir. Bu durumda baştan itibaren bazı sıkıntılar yaşanır.

Vajina genişlemesinin yarattığı sorunlar

Aslında geniş vajinanın fiziki sağlık yönünden bir sakıncası yoktur. Sadece ilerleyen yaşlarda rahim sarkması dediğimiz rahatsızlığa zemin hazırlayabilir. Ancak sağlık tanımı sadece fiziki olarak değil, sosyal ve psikolojik yönden de tam bir iyilik halidir der. Vajina genişliği yüzünden cinsel birleşmede yeterince haz alamayan çiftler bir süre sonra gerginlik yaşamaya başlayabilir. Ayrıca yine cinsel ilişki esnasında vajinadan ses geldiği için her iki tarafı da rahatsız edebilir.

Tedavi

Vajina genişlemesinde ilk yapılması gereken vajina kaslarını sıkılaştırıcı egzersizlerdir. Bunlara Kegel egzersizleri denir. Detaylarını bir çok internet sitesinde bulabilirsiniz. Bu egzersizler sadece vajinayı sıkılaştırmakla kalmaz, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek olan idrar kaçırma şikayetine de çok faydalıdır. Bunları sadece doğumlardan sonra değil ilk gençlik çağlarından itibaren yapılması gereken bir spor gibi görmek lazım.

Bu egzersizler faydalıdır ancak o bölgedeki kaslar esnekliğini kaybetmişse artık çok fazla da işe yaramaz. Vajina daraltma ameliyatı mecbur hale gelir. Bu ameliyatta vajina dokusunun bir kısmı cerrahi olarak çıkartılır ve kasların boyu kısaltılır. Bu sayede vajina oldukça darlaşır ve sıkılaşır. Eğer cinsel yaşamdaki tek sorun buysa eşler arasında uyum tekrar yakalanmış olur. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus şudur: vajina daraltma ameliyatı olunca bütün cinsel sorunlarımız bitecek diye bir şey yok. Sadece vajina genişliğinden ötürü yaşanan sorunlar ortadan kalkacaktır.

Ameliyat mutlaka genel anestezi altında ve hastanede yapılır. 1 saat kadar sürer. 1 gece hastanede kalınabilir veya akşama taburcu olunabilir. Operasyon sonrası genital hijyene dikkat etmek gerekir. Dikişler 10-15 gün içinde kendiliğinden düşer. 45 gün kadar cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir.

Vajina daraltma ameliyatının herhangi önemli bir yan etkisi yoktur. Her ameliyatta görülebilen şişme, morarma ve sızıntı tarzı kanamalar normaldir.