Vahşi Cinayette Kan Donduran Detay

Adana'da akrabaları tarafından 'namus' gerekçesiyle vahşice katledilen Zeliha Sevgilibaş'ın işkence sırasında başının sert bir cisimle ezilerek, Senem Barık'ın ise av tüfeğinden çıkan 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, henüz 15 yaşındayken zorla evlendirilen 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş (21), 1 yıl önce eşinden şiddet gördüğü için evinden ayrıldı.



Sevgilibaş'ın arkadaşı Senem Barık (31) da 1 yıl önce eşinin cezaevine girmesi üzerine ailesiyle kaldığı evden ayrıldı.



İkili 5 ay önce Yüreğir ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraladıkları evde yaşamaya başladı.



Senem Barık ve Zeliha Sevgilibaş'ın cesetleri vatandaşların ihbarı üzerine dün Başak Mahallesi 999 Sokak'ta polis tarafından bulundu.



Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, olayı Senem Barık'ın cezaevindeki eşi Arap Barık'ın amcası Davut Barık'ın oğlu Doğan Barık'ın (19) işlediğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada olaya karışan Doğan Barık, babası Davut Barık, Doğan Barık'ın 14 yaşındaki kardeşi O.B., Senem Barık'ın kayınbabası Hikmet Barık (65) ve kardeşleri Ayhan Barık ile Savaş Barık'ı gözaltına aldı.



Cinayet zanlısı Doğan Barık, yengesi Senem Barık'ın fuhuş yaptığına dair d



edikodular çıkması üzerine cinayeti işleyerek namusunu temizlediğini ileri sürdü.



Doğan Barık ve akrabalarının 2 otomobille genç kadınların yaşadığı evi basıp, 5-6 kişiyle saçlarından sürükleyip boğazlarına bıçak dayayarak Başak Mahallesi'ndeki boş araziye götürdükleri ortaya çıktı. Şahısların kadınlara işkence yaptıktan sonra öldürdüğü belirlendi.



Senem Barık ve Zeliha Sevgilibaş'ın cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Ön otopsi raporuna göre Senem Barık'ın vücudunun pek çok kemiğinde kırıklar olduğu, ölüm sebebinin ise av tüfeğiyle sıkılan 9 mermi olduğu ortaya çıktı.



Zeliha Sevgilibaş'ın raporunda ise kafatasındaki kırıklara bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Zeliha Sevgilibaş'ın kız kardeşi Emine Sevgilibaş, kız kardeşinin başının sert bir cisimle ezilip, işkence yapılarak öldürüldüğünü belirterek adalet istedi. Gözü yaşlı abla, ölen kız kardeşine ait ziynet eşyalarına bakıp, geriye kalan kol saatini koluna takarak dakikalarca ağladı. Sevgilibaş ve Barık'ın cenazesini morgdan almaya gelen diğer yakınları da sinir krizi geçirdi.



Senem Barık, Hatay Asri Mezarlık'ta, Zeliha Sevgilibaş ise Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.



Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu devam ediyor. - ADANA