Vahşi Cinayete Kurban Giden Fadime Tiryaki Toprağa Verildi

İzmir'de vahşi cinayete kurban giden 3 aylık hamile 23 yaşındaki Fadime Tiryaki, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine son yolculuğuna uğurlandı.



Eşi Hüseyin Tiryaki, kayınvalidesi Aysel Aslan ve görümcesi Behiye Aslan ile birlikte vahşi bir cinayete kurban giden Fadime Tiryaki, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Sarıgöl'e getirilen Fadime Tiryaki'nin cenazesi önce Mimar Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Çok sayıda yakını ve Sarıgöllü vatandaşın katıldığı helallik alımında Fadime Tiryaki'nin babası Şeref Cambaz, ayakta durmakta zorlandı. Tiryaki'nin annesi Emine Cambaz da ağıt yakarak, sinir krizi geçirdi. Ardından cenaze, Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Fadime Tiryaki'nin yakınlarının yanı sıra Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve çok sayıda vatandaş da katıldı. İkindi namazı sonrası İlçe Müftüsü Mustafa Akkurt tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tiryaki'nin naaşı sevenlerinin gözyaşları arasında Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı'na defnedildi.



Olayın geçmişi



Kaynaklar Mahallesi ormanlık alana giriş olan 205/25 Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında, bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin, başka bir yerde öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cesedin, Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, durumun bildirilmesi üzerine Tiryaki'nin ailesine polis ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Hüseyin Tiryaki'nin yakınları, Tiryaki'nin ailesiyle birlikte oturduğu Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki evine gitti. Evin kapısını defalarca çalınması ve telefonlarla aranmalarına rağmen Tiryaki'nin ailesinin cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine, yakınları çilingir yardımıyla eve girdi. Eve girenler Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini buldu. Öte yandan Fadime Tiryaki'nin 4 ay önce Hüseyin Tiryaki ile kaçıp daha sonra ailesinin de rızasıyla evlendiği öğrenildi. - MANİSA