Saim Güveloğlu'nun yönettiği "Vahşet Tanrısı" oyunu, 25 Ocak'ta Çevre Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
On bir yas¸ındaki Ferdinand Reille, Bruno Houillié'nin suratına bir sopayla vurur. Bruno'nun annesi Veronique Houillié'nin ifadesiyle, "Bu eylem sonucunda üst dudakta bir s¸is¸kinlik meydana geldi, iki dis¸i kırıldı, soldaki kesici dis¸in siniri hasar gördü." Houillié ve Reille çiftleri bu olayı tatlıya bağlamak için bir araya gelirler. Ne olursa olsun, birlikte yas¸ama sanatı diye birs¸ey hala vardır, degˆil mi?
Kronik Kolektif, tiyatronun kronik sorunlarına kolektif çözümler arayan bir tiyatro grubudur. Temel dayanak noktası dramaturjidir. Yazım, yönetim, tasarım, oynama, seyretme ve dinleme eylemlerinin her biri ayrı ayrı dramaturjinin konusu olarak düşünülür.
Vahşet Tanrısı oyunu özelinde "Söz bir isteği dışavurmak için fiziksel bir eyleme dönüşmelidir" tezi üzerinden çalışılmıştır. Sözün fiziksel eyleme dönüşeceği koşullar araştırılmıştır. Kronik Kolektif, bu araştırma sürecine ev sahipliği yapan ve olanaklarını sunan Kadir Has Üniversitesi'ne özellikle teşekkür eder.
Oyuncular:
Véronique Houillié: Roza Erdem
Michel Houillié: Tansu Biçer
Annette Reille: Tülin Özen
Alain Reille: Çetin Sarıkartal
Yazan: Yasmina Reza
Çeviren: Zeynep Avcı
Dramaturji: Kronik Kolektif
Yöneten: Saim Güveloğlu
Yönetmen Yardımcısı: Sezer Arıçay
Proje Asistanları: İnci Sefa Cingöz, Tarçın Çelebi
Dekor-Kostüm-Aksesuar: Hilal Polat
Işık Tasarımı: Utku Kara
Grafik Tasarım: Evren Erlevent
Fotoğraf: Muhsin Akgün
Teşekkürler: Ezgi Çelik, Barkın Sarp, Öner Erkan, Efe Kitapçı, Yasin Bardakçı, Kayhan Açıkgöz
*Oyun 7 Şubat 2016'da Sahne Kadir Has'ta prömiyerini yaptı.
Vahşet Tanrısı
Saim Güveloğlu'nun yönettiği "Vahşet Tanrısı" oyunu, 25 Ocak'ta Çevre Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Saim Güveloğlu'nun yönettiği "Vahşet Tanrısı" oyunu, 25 Ocak'ta Çevre Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.