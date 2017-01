Saim Güveloğlu'nun yönettiği "Vahşet Tanrısı" oyunu, 25 Ocak'ta Çevre Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



On bir yas¸ındaki Ferdinand Reille, Bruno Houillié'nin suratına bir sopayla vurur. Bruno'nun annesi Veronique Houillié'nin ifadesiyle, "Bu eylem sonucunda üst dudakta bir s¸is¸kinlik meydana geldi, iki dis¸i kırıldı, soldaki kesici dis¸in siniri hasar gördü." Houillié ve Reille çiftleri bu olayı tatlıya bağlamak için bir araya gelirler. Ne olursa olsun, birlikte yas¸ama sanatı diye birs¸ey hala vardır, degˆil mi?



Kronik Kolektif, tiyatronun kronik sorunlarına kolektif çözümler arayan bir tiyatro grubudur. Temel dayanak noktası dramaturjidir. Yazım, yönetim, tasarım, oynama, seyretme ve dinleme eylemlerinin her biri ayrı ayrı dramaturjinin konusu olarak düşünülür.



Vahşet Tanrısı oyunu özelinde "Söz bir isteği dışavurmak için fiziksel bir eyleme dönüşmelidir" tezi üzerinden çalışılmıştır. Sözün fiziksel eyleme dönüşeceği koşullar araştırılmıştır. Kronik Kolektif, bu araştırma sürecine ev sahipliği yapan ve olanaklarını sunan Kadir Has Üniversitesi'ne özellikle teşekkür eder.



Oyuncular:



Véronique Houillié: Roza Erdem



Michel Houillié: Tansu Biçer



Annette Reille: Tülin Özen



Alain Reille: Çetin Sarıkartal



Yazan: Yasmina Reza



Çeviren: Zeynep Avcı



Dramaturji: Kronik Kolektif



Yöneten: Saim Güveloğlu



Yönetmen Yardımcısı: Sezer Arıçay



Proje Asistanları: İnci Sefa Cingöz, Tarçın Çelebi



Dekor-Kostüm-Aksesuar: Hilal Polat



Işık Tasarımı: Utku Kara



Grafik Tasarım: Evren Erlevent



Fotoğraf: Muhsin Akgün



Teşekkürler: Ezgi Çelik, Barkın Sarp, Öner Erkan, Efe Kitapçı, Yasin Bardakçı, Kayhan Açıkgöz



*Oyun 7 Şubat 2016'da Sahne Kadir Has'ta prömiyerini yaptı.