DEAŞ, 140 Sivili Öldürüp Elektrik Direklerine Astı

Rudaw'ın haberine göre, DEAŞ'ın, geçen Pazartesi ve Salı günleri Musul'un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü belirtildi.

ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILI HALDE BULUNDULAR

Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul'un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

600 BİN SİVİL MAHSUR KALMIŞ DURUMDA

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Musul'un batı yakasındaki eski yerleşim merkezinde yaklaşık 600 bin sivil mahsur kalmış durumda.

Bu siviller, DEAŞ'ın öldürme tehdidinden dolayı evlerini terkedip güvenli bölgelere geçemiyor.

Irak Ordusu'na bağlı güvenlik güçleri, 24 Ocak'ta uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle kentin doğu yakasında kontrolü sağlamıştı.