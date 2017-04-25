Vahiy Geldi' Diyerek Annesini Öldüren Kişi Cezaevinde İntihar Etti

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde annesi Münevver Erkan'ı 'Vahiy geldi' diyerek öldüren 41 yaşındaki Ahmet Erkan, tutuklu bulunduğu Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda geçen hafta intihara kalkıştı. Bir haftadır yoğun bakımda bulunan Erkan, bugün yaşamını yitirdi.



Geçtiğimiz Kasım ayında Doğa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Erkan, birlikte oturduğu annesi Münevver Erkan'ı boğazını keserek öldürdü. Dlaydan sonra kaçan Erkan, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Annesini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Erkan, "Vahiy geldi, ilahi adalet" diye ifade vermişti. Tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Erkan, geçen hafta sabaha karşı 03: 00 sıralarında kendini asarak intihara kalkıştı. Cezaevindeki koğuşta çarşafı halat haline getiren ve ardından tuvalete geçerek kendini su borusuna asan Erkan'ı, bir başka mahküm görerek cezaevi yetkililerine bildirdi.



Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Erkan, yoğum bakım servisinde bir hafta boyunca tedavi görmesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



- Balıkesir