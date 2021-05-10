Vahdettin Engin kimdir? Vahdettin Engin kaç yaşında, nereli? Vahdettin Engin hayatı ve biyografisi!
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Vahdettin Engin kimdir? Vahdettin Engin kaç yaşında, nereli? Vahdettin Engin hayatı ve biyografisi!

Vahdettin Engin kimdir? Vahdettin Engin kaç yaşında, nereli? Vahdettin Engin hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Vahdettin Engin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Vahdettin Engin kaç yaşında, nereli? Vahdettin Engin hayatı ve biyografisi! Vahdettin Engin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Vahdettin Engin hakkında araştırmalar yapılıyor. Vahdettin Engin kimdir? Vahdettin Engin kaç yaşında, nereli? Vahdettin Engin hayatı ve biyografisi!

VAHDETTİN ENGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Kasım 1956

Kaç yaşında: 64 yaşında

Nereli: Körfez

Yakın Çağ Osmanlı tarihi uzmanı olan ve özellikle Sultan II. Abdülhamid dönemine ve Türkiye'de ulaşım tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Vahdettin Engin, 1956 yılında Kocaeli'nin o zamanki adıyla Yarımca ilçesine bağlı Naip köyünde doğdu. İlköğrenimini orada tamamladı. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi ve 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Kürsüsü'nden mezun oldu.1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1986 yılında "Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri" konulu yüksek lisans tezini, 1992 yılında "Rumeli Demiryolları" konulu araştırması ile doktora çalışmasını tamamladı. 1995'te doçent, 2002'de profesör unvanını aldı. Halen aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Engin, 2000 yılında çıkan Karaköy - Beyoğlu Tarihi Tünel Füniküler Hattı hakkındaki Tünel kitabıyla Türk Tarih Kurumu Ödülü'ne layık görülmüştür.Son dönemde Dr. Theodor Herzl'in II. Abdülhamid ile Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için yaptığı gizli görüşmelerin ayrıntılarını belgeleriyle açığa çıkaran Pazarlık adlı kitabı sayesinde basında ses getirmiştir. Engin, 2010-2011 yılları arasında haftalık Habertürk Tarih ekinde yazarlık yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş belgesini bulan Engin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

7 Eylül 2019'da Galatasaray Lisesi müdürlüğüne atandı. Atanmadan kısa süre önce Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyeliğinden istifa etti.

Emel Engin ile evlenmiştir ve bir tane kız çocuğu vardır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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