Vagonun Üzerine Çıkan Çocuk Feci Şekilde Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonunun üzerine çıkarak oyun oynayan çocuk, yüksek gerilim hattına kapılarak feci şekilde yandı. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Tren İstasyonu'nda bir tren vagonunun üzerine çıkarak oyun oynayan Oktay Ballıcan (15), vagonların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bir anda yanmaya başlayan çocuğun çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ballıcan, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ballıcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(Kürşat Aktaş /İHA) - ADIYAMAN