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Vadeli Mevduat Hesabı Faizleri Uçtu
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Vadeli Mevduat Hesabı Faizleri Uçtu

Para, eskisi kadar bol olmayınca mevduat toplama yarışına giren bankalar vadeli mevduat faizlerini uçurdu. Mevduat faizlerinde yüzde 14'ler konuşuluyor.

Vadeli Mevduat Hesabı Faizleri Uçtu

Bankaların mevduat toplama yarışı hızlandı. Ama para eskisi kadar bol ve ucuz değil. Yurtdışından borçlanmak da maliyetli hale geldi. Bankalar ucuz kaynak bulsa da döviz yerinde durmuyor, gün geçtikçe yükseliyor. Ucuz kaynağın adresi yurtiçi piyasalar oldu. İçerideki en değerli kaynak ise vatandaşın tasarrufu olan mevduatlar. Ancak bankalar bu sefer de enflasyon engeline takıldı.

KREDİ KAYNAĞI MEVDUAT

Posta Gazetesi'nden Bilal Emin Turan'ın haberine göre enflasyon yüzde 11.29'la son 9 yılın zirvesinde. Parasını enflasyona karşı korumak isteyen mevduat sahipleri, bankalardan daha yüksek faiz istiyor. Vadeli mevduatın faizi buna paralel olarak artışa geçti. Şubat'ta yüzde 11-12'ler konuşulurken, bugünlerde pazarlık masasında yüzde 14'ler var. Mevduata ödenen faizin artması bankaların maliyetini artırıyor ve kârını düşürüyor. Çünkü 1.8 trilyonluk kredinin 1.5 trilyonu mevduatla karşılanıyor.

YÜZDE 3'E VARAN ARTIŞ

Merkez Bankası, dövizi dizginlemek için 12 Ocak'tan beri yüzde 8.5 faizle 50-60 milyar lira borç verdiği repo ihalesini düzenlemiyor. Bankalar, ihtiyaçlarını saat 16.00-17.00 arasında yüzde 11.50 faizle karşılayabiliyor. Bir başka deyişle para musluğu kısık, borç faizi yüzde 3 daha yüksek. Siyasilerin karşı çıkmasına rağmen faiz artışı engellenemiyor. Artan maliyetin de kredi faizine yansıyacağı belirtiliyor.

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