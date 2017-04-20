Va- 2017 Doğuş Üniversitesi Veri Analitiği Günleri

Doğuş Üniversitesi Bilişim Kulübü ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü hocalarımızla birlikte 20-21 Nisan tarihlerinde okulumuzda Veri Analitiği Günleri etkinliğimizi düzenlemekteyiz. Katılımcılarımız: Okay Akyüz, Veysel Taşcıoğlu, Dr. Kemal Unaltuna, Ozan Uysal, Berk ARDIÇ, Kenan Çetin, Ferhat Yücel, Tufan Baydemir, Aykut Güven ve Deniz Şerifoğlu. Etkinliğimizi http://www.dogus.edu.tr adresine girerek, anasayfada bulunan slider'dan görüntüleyebilirsiniz. Etkinliğimizin direkt linki: https: //lnkd.in/gh3wmaX En az 7 oturuma katılan katılımcılarımıza sertifika verilecektir. Etkinliğimiz dışarıya açıktır. Rektörlük binası girişinden etkinlik salonumuza ulaşabilirsiniz. Düzenleme Kurulumuz: Prof. Dr. Selim Akyokuş, Prof. Dr. Mithat Uysal, Prof. Dr. Ekrem Duman, Okay Akyüz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Doğuş Üniversitesi Başlangıç Saati : 20.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 16: 00: 00



Kategori : VA- 2017 Doğuş Üniversitesi Veri Analitiği Günlerİ



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır