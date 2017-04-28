Uzunkumpark Yaza Hazır

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından UzunkumPark bakımları yapılarak yaz sezonuna hazırlandı.



Sapanca Gölbaşı Mevkiinde bulanan, yaz aylarında vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Uzunkumpark, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm bakımları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince deforme olmuş çimleri yenilendi, kamelyalar ve çitler boyanarak halkın hizmetine sunuldu. Baharın gelmesiyle çalışmaların hızlandığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, "Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in talimatıyla vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı parkın tüm bakımlarını yaptık. Bahar aylarının gelmesiyle çalışmalarımıza hız vererek vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığı ile ilçedeki park, bahçe gibi açık alanlardan faydalansın diye ilçedeki tüm park ve bahçelerin bakımını yapıyoruz" dedi. - SAKARYA