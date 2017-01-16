Uzunköprü Gazetesi 14 Yaşında

Uzunköprü gazetesi 14. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.



Gazetenin İmtiyaz Sahibi Adnan İhtiyaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Uzunköprü gazetesinin okuyucusundan aldığı destekle 13 yılı başarıyla geride bıraktığını belirtti.



Yılların zamanı götürdüğünü ancak ilkelerinin kurulduğu günkü gibi devam ettiğini dile getiren İhtiyaroğlu, "Arkaya dönüp baktığımıza ne çabuk geçti diyeceğimiz bu 13 yılda, kurulduğumuz ilk günden itibaren tarafsız habercilik ilkesi doğrultusunda sizlere haberlerimiz ve yorumlarımız ile bilgi vermeye çalıştık ve bundan sonra da aynı ciddiyet ve hassasiyetle görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Gazetenin Yazı İşleri Müdürü İlker Ayvacı da gazetenin gücünü aldığı Uzunköprülüler'e teşekkür etti.