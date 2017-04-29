Uzunköprü'den Kısa Kısa

EDİRNE (AA) – Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Uzunköprü Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarının "Bahar Konseri" düzenleyeceğini bildirdi.





İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta gerçekleşecek konsere tüm vatandaşları davet etti.





Konserin ücretsiz olduğunu belirten İşbilen, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2016 Ekim ayında oluşturulan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları bahar konserleri ile Uzunköprülülerle buluşacak. Yusuf Çetin yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, 27 parçadan oluşan repertuvarıyla 3 Mayıs saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserle dinleyicileriyle buluşacak. Düzenlenecek konsere tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı.





Süs havuzlarında temizlik çalışması



Uzunköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan süs havuzlarında temizlik çalışmalarına devam edildiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, belediyeye ait park ve yeşil alanlarda bulunan havuzların temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapıldığı belirtildi.





Çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Havaların ısınması, park alanlarının yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte süs havuzlarının da görüntü ve tesisatı ile hazır olması için periyodik bakımlarının tamamlanmasının ardından çalıştırılmaya başlanacaktır" denildi.





"7 Kocalı Hürmüz" Uzunköprü'de sahnelendi



"7 Kocalı Hürmüz" isimli tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahnelendi.





Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunu vatandaşlardan tam not aldı