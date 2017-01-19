Uzunköprü'de Doğalgaz Çalışmaları

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Uzunköprü'ye doğalgaz getirme çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, doğalgaz için Ankara'da ziyaretlerde bulunduğunu belirtti. EPDK kararı gereği Uzunköprü'ye doğalgazın getirilme ve dağıtım işi için Gazdaş'ın yetkilendirildiğini aktaran İşbilen, şunları kaydetti:



"İlgili dağıtım şirketi tarafından planlamaları yapılarak en kısa zamanda Keşan hattı üzerinden şehrimize doğalgaz boruları çekilmeye başlanacak. İçme suyu şebeke inşaatıyla aynı zamana rastlamasının da belediyemiz açısından olumlu olduğunu söyleyerek, bu işte emeği geçen herkesi kutluyorum."