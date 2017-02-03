Uzunköprü'de Çamlık Ormanı Yenileniyor

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, 2016 yılı Temmuz ayında çıkan yangında zarar gören çamlık alanının yeni dikilecek fidanlarla yenileneceğini söyledi.



Hayrabolu-Uzunköprü yolu üzerinde bulunan, Uzunköprü ve civar köylerinin kullandığı 201.40 hektarlık çamlık ormanı ve mera alanı 30 Temmuz 2016 tarihinde çıkan yangınla yer yer tamamen yer yer kısmi olarak yanmıştı.



Uzunköprü Belediyesi, 01 Şubat 2017 tarihi itibariyle 400 ada 6 parselde 4.7 hektar ve 467 ada 28 parselde 4.8 hektar toplamda 9.5 hektar çamlık ormanı ve mera alanındaki yanan ağaçların kesilerek alandan uzaklaştırılması ve alanın temizlenmesi işine başladı. 60 gün sürecek temizlik işinden sonra rehabilite edilen alanda 2017 yılı içerisinde yanan ağaçların yerine fidan dikiminin yapılacağı belirtildi.



Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, çamlık yangınından büyük üzüntü duyduğunu, en kısa sürede alanda çalışmaları tamamlayarak fidan dikimi yapılacağını ve vatandaşın piknik yaparak, temiz hava alarak dinlenebileceği bir alan olmaya devam edeceğini belirtti. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra doğanın korunmasına büyük önem veren başkan Av. Enis İşbilen, vatandaşları çalışma alanına herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için girilmemesi konusunda uyardı. - EDİRNE