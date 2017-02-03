Uzunköprü'de Belediye Çalışmaları

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, belediye ekiplerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.



İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Hayrabolu-Uzunköprü yolu üzerinde civar köylerin kullandığı çamlık ormanı ve mera alanının geçen yıl çıkan yangın nedeniyle kısmi olarak zarar gördüğünü belirtti.



Başkan İşbilen, il mera komisyonu ve Uzunköprü Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar ile 400 ada 6 parselde 4,7 hektar ve 467 ada 28 parselde 4,8 hektar toplamda 9,5 hektar çamlık ormanı ve mera alanındaki yanan ağaçların kesilerek alandan uzaklaştırılması ve alanın temizlenmesi işine başlanıldığını aktardı.



60 gün sürecek temizlik işinden sonra rehabilite edilen alanda yanan ağaçların yerine fidan dikimi yapılacağını belirten İşbilen, şunları kaydetti:



"Çamlık yangınından büyük üzüntü duyduk. En kısa sürede çamlık alanında çalışmaları tamamlayarak fidan dikimi yapılacağız ve vatandaşın piknik yaparak, temiz hava alarak dinlenebileceği bir alan olmaya devam edecek. Gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük miras yaşanabilir bir çevredir. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra doğanın korunmasına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlardan çalışmalar bitene kadar alanı kullanmamasını rica ediyoruz."



İşbilen, öte yandan belediye ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak ve Yeşil Sokak arasında bulunan derenin ıslah çalışmaları için 800'lük beton borular ile 500 metre boyunca yağmur suyu ıslah çalışması yapıldığını kaydetti.