Uzunköprü Belediye Başkanı İşbilen'e Ziyaret

Küçük Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Ege ve Marmara Şampiyonu olan Uzunköprü Atatürk Ortaokulu idarecileri, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'i ziyaret etti.



Başkan İşbilen, Türkiye finallerine hazırlanan voleybol takımına her türlü desteği verdiklerini belirtti.



Müsabakaların mayıs ayı içerisinde Gümüşhane'de yapılacağını ifade eden İşbilen, "Yıllardır spora, kültür ve sanata verdiğimiz desteğin bugünlerde meyvelerini alıyoruz. Çok mutluyum, Türkiye şampiyonluğu artık çok yakın. Uzunköprü Belediyesi her zaman olduğu gibi bugün de yanınızda olacaktır." dedi.





Okul idarecileri de İşbilen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.