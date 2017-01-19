Uzungöl Kışın da Misafirlerini Bekliyor

DUYGU AVUNDUK - Türkiye'nin ve Trabzon'un en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kış aylarında da muhteşem manzarası ile adeta göz kamaştırıyor.



Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla ilgi gören Uzungöl, beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe bürünürken, donmuş göl yüzeyi de bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ile yöre halkının ilgisini çekiyor.



Kış aylarında yöreyi daha çok muhteşem manzarası ile Uzungöl'de sessizlikle baş başa kalmak isteyen vatandaşlar ziyaret ederken, özellikle göl çevresindeki işletme sahipleri kış turizminin daha da aktif olmasını istiyor.



Otel işletmecisi Mehmet İnan, Uzungöl'ün kış döneminde yaz aylarından daha güzel bir görüntüye sahip olduğunu savunarak, "Kış turizminde istediğimiz seviyelere ulaşmak istiyoruz." dedi.



İnan, bölgeye kış aylarında da gelen misafirler olduğunu ifade ederek, Uzungöl için teleferik projesinin gündemde olduğunu, işletmeciler olarak bu projeyi merakla beklediklerini kaydetti.



Bu projenin hayata geçmesiyle Uzungöl'ün kış aylarında daha fazla turist çekeceğine inandıklarını belirten Mehmet İnan, "Yaz aylarında Uzungöl'de çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Kış ayında kar kalitesi de potansiyeli de çok yeterli. İleriye dönük umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



"Uzungöl kışın daha güzel"



Uzungöl'e yazın tatil için ailesiyle birlikte geldiğini bildiren Heba Özbey ise "Ben Ürdünlüyüm. Yaz ayında Uzungöl'e geldik, ancak kışın özellikle gelmek istedik çünkü ailem burayı çok beğendi. Uzungöl'ü hem yazın hem de kışın çok sevdik." diye konuştu.



Kent merkezine 99, Çaykara ilçesine 19 kilometre mesafede, deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikteki Uzungöl, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin büyük çoğunluğu, dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, temiz havası, dere ve gölüyle doğa harikası yeri ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.