Uzungöl'de Temizlik Çalışmaları Başlayacak

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Uzungöl'ün temizlenmesi için sözleşme imzalandığı bildirildi.



DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Uzungöl'ün temizliği için DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yüklenici firma temsilcisi arasında sözleşme imzalandığı belirtildi.



Sözleşme kapsamında 4 metre derinlikten çıkarılacak çamurun, pompalar vasıtasıyla başka bir yere taşınacağı ve ayrıca depo sahasının da membran ile kaplanacağı ifade edilen açıklamada, 150 bin metreküp rüsubatın çıkarılması beklenen Uzungöl'ün, çalışmaların ardından tertemiz bir görünüme kavuşacağı vurgulandı.



Açıklamada, DSİ 22. Bölge Müdürü Berber'in şu ifadelerine yer verildi:



"Uzungöl, turizmde Doğu Karadeniz'in incisi konumundadır. Bu doğal güzelliği korumak için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı sonrasında, gölü rüsubattan temizlemek maksadıyla çalışma başlattık. Geldiğimiz noktada yüklenici firma temsilcisiyle sözleşmeyi imzaladık. İlgili firma göl temizliğini sözleşmeye göre 150 gün içerisinde tamamlayacaktır. DSİ olarak Trabzon'u kalkındırmak ve taşkın risklerinden korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."