Uzunçayır ve Altunizade Kavşağında Onarım Çalışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından, D-100 Karayolu güzergahında Uzunçayır ile Altunizade kavşakları arasında asfalt onarım çalışmasına başlandı. Çalışmalar kapsamında 1 şerit trafiğe kapatıldı. Bu yüzden dolayı da yolda trafik yoğunluğu olduğu gözlendi. Onarım çalışmaları yarın ve 30 Nisan'da gece saat 23.00 ile 06.00 arasında devam edecek.



- İstanbul