Uzunçayır-Altunizade Kavşağı Arasında Asfalt Onarım Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol-bakım çalışmaları kapsamında D-100 karayolu güzergahında Uzunçayır Kavşağı-Altunizade Kavşağı arasında asfalt onarım çalışmasına başlıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 28-29-30 Nisan 2017 tarihlerinde, gece saat 23.00-06.00 saatleri arasında D-100 karayolu güzergahında Uzunçayır Kavşağı-Altunizade Kavşağı arasında asfalt onarım çalışması yapılacak. Altunizade Kavşağı'nın Üsküdar, Ümraniye katılımları çalışma esnasında kapalı olacağından, sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek.



Bu gece başlayacak çalışmalar süresince, sürücülerin Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, çalışmanın gerçekleşeceği yolun köprüden önce son çıkış olması nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. - İSTANBUL