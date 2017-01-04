Uzun Süren Öksürük Verem Olabilir

Edirne Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, iki, üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenilmesi gerektiği bildirildi.



Kişioğlu yaptığı yazılı açıklamada, veremin (tüberküloz) halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olduğunu belirtti.



Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin verem mikrobu almış durumda olduğunu aktaran Kişioğlu şunları kaydetti:



"Maalesef bu insanların yüzde 10'unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Verem hastalığı geçtiğimiz yılda da dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. DSÖ raporuna göre, 2015'te yaklaşık iki milyon insan veremden hayatını kaybetmiştir."



Hava yoluyla bulaşıyor



Açıklamasında mikrobun hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılarak hava yoluyla bulaştığına dikkati çeken Kişioğlu şöyle devam etti:



"Tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırır. Mikrop kaynağı ile karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve havalanması bulaşmada önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşır. Ancak etkin tedavi ile mikrop sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur. Verem hastalığı, verem mikrobunun vücuda girmesinden sonra 8-10 haftada deri testinin pozitifleşmesi ile kendini gösterir.



Hastalık belirtileri



Bu hastalık değildir. Vücutta veremin sessiz durduğu ve adeta hapsedildiği bir durumdur. Vücut direnci düşünce mikrop çoğalarak hastalanmaya yol açar. Verem en çok akciğeri tutar. Tuttuğu diğer organlar akciğer zarları, lenf bezleri, kemikler, böbrekler, beyin zarlarıdır. Vücudun bütün organlarında hastalık yapabilir. Hastalığın genel belirtileri, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, öksürük, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığıdır. İki, üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir."