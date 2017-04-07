Uzun Soluklu Başarılara İmza Atacağımıza İnanıyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor'un önündeki yolculuğa yeni başladığını bildirdi.



Yanal, Trabzonspor Kulübünün aylık dergisinde yer alan röportajında, Medical Park Arena ile ligin ikinci devresinde çok önemli bir gücün devreye girdiği belirtti.



Bu stadyumla ilk defa seyirci rekorlarının da kırılmaya başlandığına dikkati çeken Yanal, "Ortalaması 20 binin üzerinde olan bir seyirci kitlesine oynamak takımımız için de büyük bir motivasyon kaynağı. Hepimiz bunun devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yanal, son 9 maçta kaydedilen ilerlemenin, sezon başından itibaren ortaya konulan emek ve alın terinin sonuç vermeye başladığını gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Sezonun başına ilişkin şu tespitleri yapmak gerekiyor. Öncelikle idari olarak sayın Muharrem Usta ve ekibinin devraldıkları sorunlar silsilesi içinde, istedikleri tarzı, vizyon ve yönetim anlayışını oluşturmak için ortaya koydukları çaba büyük bir takdir gerektiriyor. Sadece ekonomik değil, sportif anlamda da oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar ve bunların uluslararası arenaya taşınmış olması, yönetimi ve bizleri oldukça büyük sıkıntıya soktu. Slovakya kampına giderken Akakpo ve Esteban'dan başka elimizde yabancı oyuncu yoktu. Sonrasında Ramil'in katıldığı ilk kamp dönemi geçirdik. Daha sonra ayrılan oyuncular oldu. İkinci kamp dönemi başladığında halen transferlerle ilgili çözümün olmadığını görüyorduk. Ardından yeni transferlerin katılımıyla birbirine yabancı ve üstelik birbirini tanımaya fırsatı hiç olmayan oyuncularla buluşmuş olduk."



Lige galibiyetle başlandığını da kaydeden Yanal, "Ancak takım olmak için gerekli süreyi, oyuncu kalitesini, takımdaşlığın, takım olmanın unsurlarını birlikte taşıyacak sorumlulukları ve ahengi çok hızlı bir şekilde sağlamamız gerekiyordu. Bunda oldukça zorlandık. Arzu ettiğimiz seçeneklerde, arzu ettiğimiz zamanda oyuncuları kadroya katamamakla ilgili de sıkıntılar vardı. Bu süreçte çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Kazanacağımız maçlar vardı, kaybettik. Bu sıkıntılı süreç içinde takımı nasıl takım yapmamızla ilgili oldukça fazla çalıştık. Oyuncu izlemeye devam ettik ve asla vazgeçmedik." değerlendirmesinde bulundu.



"Trabzonspor yolun çok daha başında"



Yanal, "Ben bu süreçte, değerli camiamızın, büyük taraftarımızın bize ihtiyacımız olan zamanı tanıyacak sabrı gösterdiklerini düşünüyorum." ifadesini kullanarak, "Kızdılar, darıldılar ve belki üzüldüler ama gerçekten sabrettiler. Bize karşı güvenlerinden dolayı camiamızın tüm fertlerine, yönetim kurulunda bize inanan arkadaşlarımıza ve taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim." diye görüş bildirdi.



Trabzonspor'un yolun çok daha başında olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:



"Henüz daha istediğimiz kadroyu kurmak gibi bir sona ulaştığımızı düşünmüyorum. Ama en azından birbirini seven, Trabzon'da yaşamaktan hoşlanan, Trabzon'da bulunmayı gerçekten içine sindirmiş ve önündeki hedefi Trabzonspor'da başarılar elde etmek isteyen önemli bir oyuncu topluluğuna sahip olduk. Devre arasında Mustafa Yumlu, Güray Vural, Muhammet Demir, Suk, Akakpo ve Ramil ayrıldı. Mehmet'le anlaşmayı çok istedik. Onun Trabzonspor'da kalmasını çok arzu ediyorduk. Ama onun beklentileri, hayatla ilgili vizyonu ve Trabzonspor ortak bir noktada buluşamadı. Aramıza kattığımız Medjani burada olmayı gerçekten arzulayan bir oyuncuydu ama onun ufak tefek sorunları vardı. Yönetim çok doğru bir tutumla bu sorunları ortadan kaldırarak, Medjani'yi Trabzonspor'u uluslararası mahkemedeki davasını da geri çekmek koşuluyla ve iyi bir uzlaşıyla kadrosuna kattı."



"Trabzonspor bir kadro kuruyor"



Ersun Yanal, aynı şekilde Olcay Şahan transferinde de doğru bir hamle yaptıklarını işaret ederek, şunları aktardı:



"Böylelikle eksik olan en önemli akıllardan bir tanesini, takım aklının oluşmasındaki önemli akıllardan bir oyuncu daha kattık kadromuza. Mas ve Pereira'dan bahsetmek gerekirse ikisi de uluslararası tecrübesi büyük olan oyuncular. Bize takım olma konusunda oldukça büyük katkıları oldu. Genç Yusuf Yazıcı'nın ortaya koyduğu performans için kullandığı fırsatları iyi değerlendirip, takımın bir parçası olmak yolunda iyi bir adım attı. Hikayenin ön bölümünde takımın N'Doye'u kazanmak için de oldukça fazla mücadele ettiğini söyleyebilirim."



Trabzonspor'un kadrosu hakkında değerlendirmelerini sürdüren Yanal, şu ifadeleri kullandı:



"Trabzonspor bir kadro kuruyor. Dağılmış, bozulmuş, birbirinden uzaklaşmış, birbiriyle bağlantısı olmayan bir kadroyu, yarıştıracak bir kadro haline dönüştürüp, onun içinden değerler yaratıp, Trabzonspor'un geçmişine uygun, Trabzonspor'un gücüne ve temsil ettiği değerlere yakışır bir takım yaratmak için önümüzde hala uzun bir yol var. Trabzonspor'un önündeki yolculuk daha yeni başlıyor. İstasyondan yeni çıktık. Konvoy yeni başladı. Şimdi o konvoyu güçlendirerek önümüzdeki sezonda güçlü bir Trabzonspor'da duruşu olan ve 'yarışta artık ben de varım.' diyen takım yaratmak en büyük arzumuz."



Yanal, "Bunun inancı ve doğrultusunda istediğimiz hedeflere ancak kavuşabiliriz." ifadesini kullanarak, "Ben, yaratacağımız bu takımla uzun soluklu başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Büyük başarılar ancak taraftar, camia, yönetim ve futbolcuların birlik olduğu anlarda gelir." diye görüş bildirdi.