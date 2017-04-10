Uzun Namlulu Silah Ihbarı Güvenlik Güçlerini Alarma Geçirdi

Adıyaman'da elinde Kaleşnikof silah bulunan şahıs polisi alarma geçirdi. Daha sonra şahsın köy korucusu olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde elinde Kaleşnikof silahla bir apartmana bir şahsın girdiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ihbar edilen şahsın girdiği apartmanı tespit ederek ellerinde uzun namlulu silah ve tabancalarla binanın merdivenlerini ve çatı kısmını didik didik aradı. Yapılan aramalarda çatılarda kimseye rastlanılmayınca polis bu defa binada bulunan dairelerin kapılarını tek tek çalmaya başladı. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucu binada ikamet eden A.O. isimli şahsın köy korucusu olduğu ve görevden yeni geldiği anlaşıldı. İhbar edilen şahsın korucu çıkması mahalle ve apartman sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı.



(İHA)