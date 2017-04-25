Uzun Çarşı"Ya Görsel Dokunuş

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle kentin o dönemden günümüze ticaretinin kalbi konumunda olan tarihi Uzun Çarşı, "Antakya Çarşıları Sokak Sağlıklaştırması ve İyileştirmesi Projesi" kapsamında eski ihtişamına kavuşturulacak.



Farklı dine inananların bir arada yaşayıp aynı yol üzerinde yan yana dükkanlarda esnaflık yaptığı Uzun Çarşı, unutulmaya yüz tutmuş meslek ustalarının yanı sıra gıdadan giyime, kuyumcudan ayakkabıcıya kadar çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren 4 bine yakın esnafı barındırıyor.



Kente özgü yöresel ürünlerin de satıldığı çarşı, yerli ve yabancı turistlerin de uğramadan gitmediği mekanların başında yer alıyor. Demirciler, bakırcılar, ayakkabıcılar bölümleri gibi 7 farklı giriş kapısı olan çarşıyı her gün 30 bin dolayında kişi ziyaret ediyor.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Yalçın Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın medeniyetlerin buluştuğu bir şehir olduğunu, muhteşem bir zenginliği ve kültürel geçmişi bünyesinde barındırdığını söyledi.



Kentte yer alan ve adeta buranın kalbi olan Uzun Çarşı'nın da Hatay'ın zenginlikleri arasında yer aldığını ifade eden Kurt, İpek Yolu üzerinde bulunan çarşının eski ihtişamlı günlerine kavuşturulması için çalışma başlattıklarını kaydetti.



Uzun Çarşı'nın yeniden canlılığına kavuşmasını istediklerini dile getiren Kurt, şöyle devam etti:



"Bu çarşıyı tekrar tarihteki layık olduğu yere getirerek, bölge turizmine katkı sağlamak adına Antakya Çarşıları Sokak Sağlıklaştırması ve İyileştirmesi Projesi hazırlandı. Bu projenin ihalesini yakın bir sürede yapacağız. Proje gerekli kurullardan geçtikten sonra uygulamasını gerçekleştireceğiz. Uzun Çarşı iddiayla söylüyorum, Türkiye'nin en güzel çarşılarından birisidir. Geleneksel ticaret yolları üzerinde bulunan, bu çarşı tekrar tarihteki yerini alacaktır. Proje kapsamında alt yapı çalışmaları yapılacak. Çarşıların üst korumaları gerçekleştirilecek ve cephe sağlıklaştırması yapılacak. Gelişi güzel yapılan iş yeri cephelerinin daha özgün hale getirilmesi için, düzensizliğin kaldırılması, dünyadaki standartlara uygun hale getirilmesi için adımlar atılacak. Burası turistlerin girdiğinde büyük bir zevk ve keyif alacağı bir yer haline getirilecek."



Projenin kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağını belirten Kurt, çarşının yapılacak çalışmayla özgün bir hale getirileceğini söyledi.



Kurt, daha önce Gaziantep'te de bu kapsamda çalışma yaptıklarını ifade ederek, geri dönüşümünün çok iyi olduğunu, birçok kişinin yapılan çarşıyı görmeye ve alışverişe geldiğini dile getirdi.



Uzun Çarşı'da yapılacak projenin Hatay turizmine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Kurt, "Hatay'da muhteşem bir doku var. Kentin birçok zenginliği bulunuyor. St. Pierre Kilisesi, Habib-i Neccar Cami, müze gibi yerler saymakla bitmez. Bunların çekirdeğinde Uzun Çarşı var. Yapılacak çalışmayla bu çarşının tadına doyum olmayacak. Ayrıca bu çalışma geleneksel Hatay mutfağının pazarlanmasına, hizmet sektörüne de inanılmaz katkı sağlayacak." diye konuştu.



Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdülkadir Teksöz de Uzun Çarşı'nın kentin en önemli mekanlarından biri olduğunu ve burada 4 bine yakın esnafın günlük yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi.



Çarşıda hemen her sektörle ilgili iş yerinin bulunduğunu belirten Teksöz, yapılacak proje sayesinde buranın güzel bir görünüme kavuşarak daha fazla ziyaretçi çekeceğini sözlerine ekledi.