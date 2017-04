Uzun Adam'ın Anısını Eşi Yaşatıyor

İZMİR'de tarihi Hisar Camisi önünde 27 yıldır yöresel kıyafeti ile mesir macunu satan ve 2 metre 5 santimlik boyu nedeniyle 'Uzun Adam' denilen 60 yaşındaki Abdullah Ruhcan'ın 20 gün önce kalp krizinden ölümünün ardından işini, 38 yıllık eşi Sevgi Ruhcan sürdürüyor. 'Uzun Adam'ın kıyafetlerini giyerek macun satan Sevgi Ruhcan, "İnsanın sevdiğini bir başkasından gözünden de görmek beni çok mutlu ediyor. Bu işi para için yapmıyorum, onu yaşatarak, acımı haffletiyorum" dedi.



1990 yılında Manisa'da gerçekleşen mesir şenliklerinden çok etkilenen Abdullah Ruhcan, 27 yıl boyunca İzmir'in tarihi mekanı Hisar Cami önünde yöresel kıyafetler giyip, dolaşarak renkli poşetlerin içinde mesir macunu sattı. 2 metre 5 santim uzunluğundaki Ruhcan, uzun boyu, renkli yöresel kıyafeti ile dikkat çektiği için çarşıya gelen yabancı turistler onunla fotoğraf çektirmeden dönmedi. 'Uzun adam' lakaplı Ruhcan, 20 gün önce kalp krizi geçirerek öldü. Çarşı esnafı ve onu tanıyanlar yasa büründü. Şimdi 'uzun adam'ın boşluğunu eşi Sevgi Ruhcan, doldurmaya çalışıyor.



ONUN ELBİSELERİYLE



Eşini çok sevdiğini, onsuzluğa alışamadığını belirten Sevgi Ruhcan, kendi beden ölçülerine göre düzenlettirdiği elbiselerini giyerek her gün elinde mesir macunlarıyla onun yürüdüğü yollardan geçip özlemini hafifletmeye çalışıyor. Sevgi Ruhcan şunları söyledi:



38 yıldır aynı yastığa baş koyduk. 37 yaşında bir oğlum var. O basketbol eğitmeni oldu. Bizimle yaşamıyor. Abdullah'ın ölümüyle evde yalnız kaldım. Doğru olanın onun bıraktığı yerden devam etmek olacağını düşündüm. Üzerime onun kıyafetini giyip, tıpkı onun gibi her sabah soluğu tarihi Hisar Cami önünde alıyorum. Esnaf bana yardımcı oluyor. Kısa sürede tempoya alıştım. Onun durduğu, yürüdüğü yollarda nefes aldığı yerlerde olmak ona özlemimi bir nebze olsun azaltıyor. Burada ona kendimi daha yakın hissediyorum. Onu tanıyanlar bilenler, onu görmek istiyor, acı haberini verince üzülüyorlar ama ona gösterdikleri sevgiyi benden de esirgemiyorlar. İnsanın sevdiğini bir başkasından gözünden de görmek beni çok mutlu ediyor. Bu işi para için yapmıyorum, onu yaşatarak, acımı haffletiyorum."



- İzmir