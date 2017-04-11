Üzümlü'de Genç Çiftçiler Bilgilendirildi

Üzümlü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, "Genç Çiftçi Projeleri" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Üzümlü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Üzümlü Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, katılımcılara projeler hakkında bilgiler verildi.



Toplantıda, Veteriner Sağlık Teknisyeni Haluk Mala tarafından katılımcılara sunum yapılarak "Genç Çiftçi Projeleri" anlatıldı.



Bakanlar Kurulu kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin lira hibe desteği verileceğini anlatan Mala, projeden genç çiftçilerin yararlanması için aranan şartları, başvuru şekli, yeri ve zamanı gibi ana başlıkları anlatarak yapılabilecek örnek projeleri anlattı.



2016 yılında Üzümlü ilçesinde Genç Çiftçi Projelerine 480 kişinin başvurduğunu ve bu başvurulardan şartları tutan 21 kişinin yararlandığını sözlerine ekledi.



Sunumun ardından toplantıya katılan çiftçilerin proje hakkındaki soruları cevaplandırıldı.



Toplantıya, Üzümlü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dilek Özgül ve çok sayıda çiftçi katıldı.