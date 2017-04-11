Üzüm Bağlarını Don Olayına Karşı Koruyacak Sistem

Şehzadeler ilçesinde, soğuk havalarda don olayının zararını aza indirebilmek amacıyla üzüm bağına deneme amaçlı rüzgar sirkülasyonunu içeren özel sistem kuruldu.



Halk arasında da "Don savar" olarak bilinen, "Soğuğa karşı rüzgar pervanesi" adı verilen sistemin kurulumu dolayısıyla Selimşahlar Mahallesi'ndeki 50 dönümlük üzüm bağında düzenlenen programa, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile diğer yetkililer katıldı.



Karaman'da elma bahçelerinde kullanılan sistemin, Ege Bölgesi'nde ilk kez Manisa'da denendiğini belirten Kaymakam Çorumluoğlu, don olayının zararını aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Sistemin, soğuk havanın çökmesini engellediğini aktaran Çorumluoğlu, "Don olayı rüzgar olmayan kısımlarda daha fazla görülüyor. Kurulan sistem, hava sirkülasyonunu sağlayarak hava sıcaklığını eksi değerin üstüne çıkarmayı hedefliyor. Sistem mekanizmasının toplam yüksekliği 11 metre olup, bunun 7 metresi sistemi taşıyan platformdan oluşuyor. Platform üzerinde 3 metrelik pervane bulunuyor. Pervane hava üflerken kendi ekseni etrafında da dönerek hava sirkülasyonu sağlıyor." diye konuştu.



Çorumluoğlu, sistemin yaklaşık 60 bin liraya kurulduğunu kaydetti.



Vali Güvençer ise Tarım Sigortaları Havuz İşletmesinin (TARSİM), olumlu sonuç veren sistemi kuran çiftçilere yüzde 25 prim indirimine gittiğini söyledi.