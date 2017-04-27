Üzüm bağlarında geçen bir ömür



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Hüseyin Budak, 10 yaşından beri üzüm bağlarında çalışarak geçimini sağlıyor. Kendisine ait bağların bakımını yaptıktan sonra yevmiye karşılığında komşularının bağ bakımlarını da yaparak gelirini arttırıyor.

Bağcılığın yoğun olduğu Şarköy ilçesinde doğup büyüdüğünü daha sonra ise Süleymanpaşa'ya taşındığını anlatan Hüseyin Budak, bağ bakımını severek yaptığını, köyünde kendisine ait bağların bakımını yaptıktan sonra yevmiye ile komşularının bağlarına bakım yaparak, hem ek kazanç elde ettiğini hem de bakımsız bağ sayısını azalttığını belirtti.

Hüseyin Budak, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, baharın gelmesi ile üzüm bağlarında otların büyümeye başladığını ve bu otların üzümlerde verim kaybına neden olduğunu belirterek,"Bağ sürüyorum, kendiminkiler hariç birde arkadaşlara yardımcı oluyorum. Baharda başlıyorum, bu otları kazmadan zaten üzüm olmuyor, hastalık tutuyor üzümü. Mecburen dibini kazmak zorundayız. Kesimden (budama) sonra çubukları dışarıya atıyoruz, ondan sonra çapalaması var, birde dipleri kazılacak. Zahmetli ve zor bir iş" diye konuştu.

Yetiştirdiği sofralık üzümleri ve yapraklarını satarak gelir elde ettiğini aktaran Hüseyin Budak, "30-40 yıldır bu işleri yapıyorum, eskiden atlarla sürüyorduk, şimdi motorlar çıktı, aldık onlarla yapıyoruz. Şu anda daha kolay oluyor tabi ki, atla 10 sefer geçeceğin yerden motorla bir seferde bitiriyorsun işi" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Budak'ın çalıştığı bağ ise Süleymanpaşa'ya hakim bir tepede bulunmasıyla birlikte bir çok insanın seyretmek isteyeceği bir şehir ve deniz manzarasına sahip.

(YG-