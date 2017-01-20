Üzülmez, Karne Sevincine Ortak Oldu

Geleceğimizin teminatı yarınlarımız olan çocuklar için ilçesinde yaptığı çalışmalar ile 7'den 70'e herkesin takdirini toplayan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli çocukları karne gününde de yalnız bırakmayarak onların karne sevincine ortak oldu.

Başkan Üzülmez Ataşehir Mahallesinde bulunan Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu'nda yapılan 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sonu karne dağıtım töreninde karnelerini alan minikleri başarılarından dolayı tebrik etti. Eğitime ve eğitim kurumlarına verdiği destek ile bilinen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i okullarında gören minikler, Başkan Üzülmez'e sevgi gösterilerinde bulundular. Kartepeli çocukları her anlamda daha donanımlı bireyler olarak hayata hazırlama hedefindeki Başkan Üzülmez, "ülkemizin içinden geçtiği süreç eğitime her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösteren bir süreçtir" dedi.

Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu'nda karne alan öğrencilere sürpriz yapan Başkan Üzülmez sözlerine devam ederek; "Yoğun bir eğitim yılının ilk molasını bugün verdiniz. Zorlandığınız, yorulduğunuz zamanlar oldu elbette. Şimdi önünüzde güzel bir fırsat var. Dinlenmek ve eksiklerinizi gidermek için. Bol bol kitap okuyun, sizi dinlendiren hobilerinizi keşfedin ve onlara zaman ayırın. Kendinize mutlaka hedefler belirleyin. Gelecekte ülkemizi sizler yöneteceksiniz. O yüzden bu günleri iyi değerlendirin, siz çok çalışın, biz de her zaman sizlerle gurur duyalım. Hepinize iyi tatiller." dedi.