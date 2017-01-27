Üzülmez Hem Sokakta Hem Makamda Aktif

Başkan Üzülmez, sahadaki yoğun çalışmalarının ve bizzat projelerin gidişatını, yerlerinde yakından takip etmesinin yanısıra, Kartepe ve Kocaeli'den ziyaretine gelmek isteyen misafirlerine de kapısını sonuna kadar açıyor.

İş, siyaset, STK dünyasından çeşitli konuklarını ve hemşehrilerini makamında ağırlayan, gündemi, Kartepedeki yatırımları değerlendiren Başkan Üzülmez, misafirlerini tek tek dinleyerek görüş alışverişinde de bulunuyor. Başkan Üzülmez'in bu haftaki konukları arasında Ak Parti Kartepe İlçe Yöneticisi Duygu Ertuğ Yüce, Ak Parti İl Kadın Kolları eski yöneticilerinden Sevgi Alkan, Kartepe Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Nezir Serindere ve yönetimi, Arslanbey Mahalle Yöneticisi İlhan Sakin ve Hayrettin Demirsoy, Kocaeli Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Prof. Dr. Şahin Alagöz, Sar-Cam sahiplerinden Mehmet Sarısüleyman, Rahmiye Mahalle sakinlerinden Havva Önay, Kuzey Emlak sahipleri Beyza ve Murat Alkin çifti, Dumlupınar Mahalle sakinlerinden Avukat İhsan Çetinkaya,Sebay Güngör ve Osman Maliş, Köseköy Mahalle sakinlerinden Mehmet Aydınlı ve Reyhan Gündoğdu, Pazarçayır Mahalle sakinlerinden Arif Yılmaz, Ahmet Yılmaz ve Maşukiye Taksi Durağı resmi plaka sahibi esnaflar yer aldı.

ÜZÜLMEZ: KARTEPEDEKİ ŞAŞIRTICI DEĞİŞİMİ GURURLA İZLEYECEĞİZ

Konuklarının taleplerini dinleyen ve önerilerini dikkate alan Başkan Üzülmez, diyologun, doğru ve etkili iletişim kurmanın her platformda çok önemli olduğunun altını çizdi. Bütün konuklarına destekleri ve önerileri için teşekkür eden Başkan Üzülmez, "Çok şükür ki, Kartepe için vaatlerimizi yüzde 85 oranında gerçekleştirdik. Dönem sonuna kadar da geri kalanını ve vaat etmediğimiz yeni projelerimizi de üzerine ekleyerek gerçekleştirmiş olacağız. Sonunda Kartepedeki şaşırtıcı değişim ve gelişimi hep birlikte gururla izleyeceğiz" dedi.