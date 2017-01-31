Üzülmez, Ekibiyle 2016 Yılını Değerlendirdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, geçtiğimiz hafta sonu başkan yardımcıları, koordinatörleri ve birim müdürleri ile bir araya gelerek "2016 Yılı" müdürlüklerin hizmet ve faaliyet raporlarının sunumu ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Başkandan ekibine teşekkür ve 85 puan

Toplantının başında, sunumlara geçilmeden önce 2016 yılını değerlendiren ve 2017 hedeflerini açıklayan Başkan Üzülmez, yeni yıla umutla baktıklarını ve yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında Başkan Üzülmez, "Yoğun bir hizmet yılını geride bıraktık. Türk Milleti olarak büyük kırılmalar yaşadık, ama her seferinde inancımızla, cesaretimizle bu süreçlerden güçlenerek çıktık. Herşeye rağmen Kartepedeki hizmet sağanağımızı kesintiye uğratmadık. Sosyal yardımlar ve sorumluluk hizmetlerimiz kapsamında ilk kez başlattığımız Alo Evlat Hattı ve sıcak yemek yardımı gibi hizmetlerimizi ilçe genelimizde yaygınlaştırdık ve sosyal belediyecilik bilinci yeniden inşa ettik. Projelerimizle çeşitli ödüller aldık, daha da önemlisi çokça hayır duası aldık. Büyük yatırımlarımızın ön hazırlık süreçlerini , bürokratik adımlarının çoğunu tamamladık. İnşallah 2017 yılı içinde , büyük ve önemli yatırımlarımız için kazmaların vurulduğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz, icraatlarımızın birer birer yükseldiğini göreceğiz ve bu gururu paylaşacağız. Yaşam boyu hedefim hep daha iyisini yapmak, ama bununla da yetinmemek oldu. Sizlere de bu disipline sağladığınız uyumdan ve özverili çalışmalarınızdan ötürü teker teker teşekkür ediyorum. Vaat ettiğimiz 41 projemizde % 85 lik gerçekleşme oranına ulaştık. Bu elbette son değil, Kartepemiz adına yeni ve daha güzel hizmetlerin başlangıcıdır. 2017 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerinde, hem Kartepe'miz hem de ülkemiz adına çok daha önemli bir yere sahip olacak. Tecrübelerimizden ders çıkarıp, değerlerimize yenilerini ekleyeceğimiz bu yıl, güçlü teşkilat yapımız ve tecrübeli ekibimizle Kartepe'nin geleceğine miras bırakacağımız güzel eserler ve nitelikli projelere odaklanacağız." dedi.

Yeni yılın ilk ayında Yalova'da bir otelde gerçekleşen toplantılardan arda kalan zamanlarda Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve ekibi bir arada vakit geçirerek sohbet ve ülke gündemini de değerlendirme imkanı buldu. Kartepe Belediyesi yönetim ekibi de, Başkan Üzülmez' e bugüne kadar her türlü konuda sağladığı destek, güven ve işleri kolaylaştırıcı imkanlar nedeniyle teşekkür ettiler.