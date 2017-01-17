Uzmanlardan Velilere ve Öğrencilere Karne Uyarısı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgül Karaaslan, 2016-2017 eğitim öğretim yarıyıl tatilinde karne alacak öğrencilere ve velilere önemli uyarılarda bulundu.



2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatili öncesi öğrenci ve velilere önemli uyarılarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgül Karaaslan, "Karne sonucunu değerlendirirken, çocuğu yargılamak ve ona olumsuz cümleler kurmak ruhsal anlamada sıkıntılar doğurabilir." ifadelerine yer verdi.



Karne sonuçları olumsuz olan çocuklara tepki göstermenin ve cezalandırmanın yanlış olduğunu dile getiren Karaaslan, "Birinci yarıyıl Cuma günü sonlanacak ve öğrenciler karne heyecanı yaşayacak. Aynı zamanda bu veliler içinde bir karne. Yarıyıl boyunca çocukları ile ilgilendikleri ve onlara destek oldukları için onlar içinde önemli bir sonuç olacak. Karne alan çocukları, kardeşleri ve arkadaşları ile kıyaslamak çocuklar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle karne sonucunu değerlendirirken, çocuğu yargılamak ve ona olumsuz cümleler kurmak ruhsal anlamada sıkıntılar doğurabilir. Ailelerin çocukların karne başarısı ile sevgilerini paralel bir şekilde sunmaları doğru bir yaklaşım olmaz. Çocukları şartsız, koşulsuz başarıdan bağımsız bir şekilde değerlendirmek ve sevgilerini göstermeleri gerekir. Bu nedenle karne sonuçları olumsuz olan çocuklar için tepki göstermek ya da çocukları cezalandırmak doğru bir yaklaşım olamaz" dedi.



Ailelerin çocuklarını destekleyip onlara yardımcı olmalarının doğru olacağına işaret eden Karaaslan, "Daha çok onlara destekleyici cümleler kurmak bundan sonrası için sana nasıl yardımcı olabilirim, daha başarılı olabilmen için neler yapabiliriz gibi destekleyici ve yargısız cümleler kurmak gerekir. Bunun dışında 15 tatil boyunca çocukların dinlenmeleri, güzel vakit geçirmeleri ve yeni döneme daha iyi bir şekilde hazırlanmaları için yardımcı olmak lazım. Karnelerinde düşük notu olan öğrenciler için bu her şeyin sonu demek değil. Bunu telafi edebiliriz, yardımcı olabiliriz gibi cümlelerle ailelerin çocuklarını desteklemesi lazım" şeklinde konuştu.



Karneleri başarılı olan öğrencilerin, büyük hediyelerle desteklenmesinin de doğru olmadığını hatırlatan Karaaslan, Çünkü çocuklar her başarının sonunda böyle bir maddi karşılık beklemeye başlarlar. O yüzden onlara daha çok sevgilerini göstererek maddi değeri küçük hediyelerle ödüllendirmek gerekir. Çocukların yargılanması, kıyaslanması başarısız olduğu için ciddi cezalar verilmesi onların ruh sağlığını bozar. O nedenle bu davranışlara dikkat etmek gerekir. Ruh sağlığı bozulan çocukların başarı ve motivasyonları da düşer. Bu nedenle daha destekleyici ve çocukları motive edici davranışlar göstermek gerekir" görüşlerine yer verdi. - YOZGAT