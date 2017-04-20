Uzmanlardan bahar ayında mevsimsel alerji uyarısı

Konya Hospital KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk:

"Hastalarımızı ilk gördüğümüzde en kuvvetli ilaçlardan başlamamız doğru değil"



KONYA - Konya Hospital Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk, bahar ayında görülen alerji hastalığının tedavisinde en kuvvetli ilaçlardan başlamanın doğru olmadığını söyledi.

Konya Hospital KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk, mevsimsel alerjik rinit hastalığının genellikle Mart sonu başlayıp Temmuz ayı sonuna kadar devam eden bir bahar dönemi alerji hastalığı olduğunu söyledi. Op. Dr. Şentürk, bugünlerde pek çok ağacın çiçeği açmakta ve meyve için hazırlık yapmakta ve polenlerin zorunlu olarak bitkilerde uçuştuğunu ifade etti. Hassas olan insanlarda bu polenlerin alerjiye sebep olduğunu aktaran Op. Dr. Şentürk, "Dolayısıyla bu doğada meydana gelen rutin bir hareket olmasına rağmen bundan etkilenen insanlar olmaktadır. Mevsimler alerjinin insanlar arasında bölgemizde yaklaşık yüzde 10-20 insidansıyla görülme ihtimali vardır. Bu durum özellikle küçük çocuklarda, hamile kadınlarda, yaşlı hastalarda, astım, KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) gibi solunumsal problem ve kalp yetmezliği olan hastalarımızda özellikle önem arz etmektedir. Bu hastalarımıza dikkat etmemiz gerekmektedir" dedi.

Bu mevsimde hastalarda görülen şikayetler hakkında da bilgi veren, Op. Dr. Şentürk, "Bu mevsimde bize şikayet olarak, yüzde şişlik, kaşıntı, gözde yaşarma ve şişlik, burunda şişlik, geniz akıntısı, hapşırık, nefes darlığı, eskiden var olan astımın daha da ilerlemesi şeklinde karşımıza çıkabilir" diye konuştu.

"Hastalarımızı ilk gördüğümüzde en kuvvetli ilaçlardan başlamamız doğru değil"

Alerji hastalarına uygulanan tedavi yöntemlerini anlatan Op. Dr. Mehmet Şentürk, "Hastalarımızı ilk gördüğümüzde en kuvvetli ilaçlardan başlamamız doğru değil. En düşük seviyeden başlanarak birkaç günlük burun spreyi, birkaç günlük alerji hap tedavisi, çocuklarda şurup tedavisi ile başlanabildiği gibi orta derece de olanlarda uzun süreli burun spreyi, kombine ilaçlar, akıntı azaltıcılar, alerji hapları gündeme gelmekte. Bazı hastalarımızın yıl boyu süren alerjilerinde vücudun tolere edebileceği ve Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış uzun süre astım ve KOAH hastaların dahi kullanabileceği alerji haplarından reçete etmeliyiz. Bu hastalarımıza gerekli bilgileri vermekteyiz. Ne kadar süre kullanması gerektiğini, hangi yan etkileri olabileceğini hastalarımıza anlatmaktayız. Mevsimsel alerjik rinit, kişinin sosyal hayatını bozabileceği gibi ekonomik olarak da hem kişinin hem iş yerinin hem de ülke olarak tedavi edilmediği zaman ciddi kayıplara sebep olabilir" şeklinde konuştu.