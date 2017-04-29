Uzmanlardan Ailelere Bebekler İçin Aşı Uyarısı

Uzmanlardan ailelere bebekler için aşı uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Taşbaş:

"Bebekler aşılanmazsa ve hastalığa neden olan mikroplarla karşılaşırsa, vücudu hastalıkla savaşabilecek kadar güçlü olmayabilir"



KONYA - Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Taşbaş, bebeklerin aşılanmaması durumunda, vücudunun hastalığa neden olabilecek mikroplara karşı güçlü olamayacağını söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Taşbaş, bebeklik döneminin, bağışıklık sistemi henüz yeterince oluşmadığı için en savunmasız bir dönem olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Taşbaş, bu nedenle de bebeklerin dışarıdan gelecek tüm mikroplara ve hastalıklara karşı açık olduğunu belirtti. Bebeklerin enfeksiyonlara karşı en büyük savunmasının, anne sütü ve aşılar olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Taşbaş, "Yenidoğan bebekler annelerinden geçen antikorlar sayesinde pek çok hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olarak doğarlar. Bebek büyüdükçe, anneden geçen koruyucu bu maddeler ömrünü tamamlayarak gittikçe azalır. Bu sırada da bebeğin kendi bağışıklık sistemi gelişmeye başlar, aktif olarak kendini savunmaya çalışır" dedi.

"Aşıların koruyucu bir etki gösterebilmesi için uygun yaşlarda ve uygun aralıklarla yapılması şarttır"

Bebeklerin aşılanmaması durumunda hastalığa neden olan mikroplara karşı, vücudunun hastalıkla savaşabilecek kadar güçlü olmayacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Taşbaş, "Aşıların koruyucu bir etki gösterebilmesi için uygun yaşlarda ve uygun aralıklarla yapılması şarttır. Hastalığı geçirme ve aşılanma arasındaki en önemli fark, aşılanma ile hastalığın geçirilmemesi ya da çok hafif atlatılmasıdır. Bu açıdan aşılanma, özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı korumada önemlidir. Su çiçeği, hepatit A, hepatit B, menenjit, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, boğmaca, pnömokokal zatürre, çocuk felci, difteri, tetanoz, meningokok, grip hastalıkları, aşılarla önlenebilmektedir" diye konuştu.

"Bebekler için, bazı aşıların belirli bir tarihte yapılması gerekir"

Çocukların aşı çizelgesini tutmanın ve takip etmenin önemi vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Taşbaş, "Çocuğunuzun hangi aşıları ne zaman olması gerektiğini öğrenmek için aşı takvimini gözden geçirin. Bebekler için, bazı aşıların belirli bir tarihte yapılması gerekir. Başka aşılar herhangi bir zamanda, bir kaç ay veya daha uzun bir süre sonra bile yapılabilir. Eğer bebeğiniz herhangi bir aşıyı kaçırdıysa, yakalama aşısı yaptırabilirsiniz" şeklinde konuştu.