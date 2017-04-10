Uzmanlar Uyardı: Enerji İçecekleri Kalbi Zorluyor

MANİSA Merkez Efendi Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Ayça, bazı enerji içeceklerinin kalp krizi riskini artırabileceğini belirterek, "Enerji içecekleri vücuttaki adrenalin, noradrenalin seviyesini artırıyor. Bunlar hem kalbi zorluyor, hem tansiyonu çıkartıyor. Özellikle risk altındaki kişilerde kalp krizi riskini artırıyor. Aynı zamanda spazmlara neden oluyor" dedi.



Kalp Sağlığı Haftası'nda Manisa'da kardiyoloji uzmanları, kalp hastalıklarına dikkat çekti. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ndeki kalp hastalarına Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Ayhan Korkmaz, Hastane Başhekimi Dr. Habil Yücel çiçek dağıttı. Ölümlerin yüzde 40'ının kalp hastalıklarından kaynaklandığını söyleyen Dr. Ayhan Korkmaz, özellikle sigaradan uzak durulması gerektiğini belirterek, egzersiz yapmanın önemine dikkat çekti. Dr. Ayhan Korkmaz şöyle konuştu:



"Egzersiz yaparsak, sigaradan uzak durursak, sağlıklı bir şekilde beslenirsek kalp hastalıklarını en az yüzde 50 oranında engellemek imkanımız var. Hareket edin, sağlıklı kalın, kalbinizi koruyun. 2 yıl önce yaptığımız çalışmalarda yılda ortalama 4 bin hastayı özel hastanelere ve il dışına sevk ettiğimiz fark ettik. Sadece kalp damar hastalıklarında. Bunun ardından 2016 yılında Merkez Efendi Devlet Hastanesi bünyesinde kardiyoloji merkezimizi açtık. 4 aylık süre içinde 900 hastayı tedavi ettik."



40 DAKİKA YÜRÜYÜŞ



Konuyla ilgili bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Ayça ise kalp hastalıklarında kilo, şeker ve yaşam tarzına dikkat çekti. Ayça, kalp hastalığı riski bulunan kişilerin sigarayı bırakmasını ve günde 40 dakika yürüyüş yapmasını önerdi. Enerji içeceklerinin de risk altındaki kişiler için zararlı olabileceğini vurgulayan Dr. Ayça, "Enerji içecekleri vücuttaki adrenalin, noradrenalin seviyesini artırıyor. Bunlar hem kalbi zorluyor, hem tansiyonu çıkartıyor. Özellikle risk altındaki kişilerde kalp krizi riskini artırıyor. Aynı zamanda spazmlara neden oluyor. Bir kısmı Avrupa'da yasaklanmış durumda. Zararlı içecekler sınıfına alabiliriz, bu içecekleri" diye konuştu.



- Manisa