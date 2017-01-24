Uzmanlar: Merkez'in Kararı Olumlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti. Uzmanlara göre, bu rakamlarla kurda stabilizasyon veya düşüş gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükselterek yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e çıkardı. Geç likidite borç verme faizini yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti. Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak yüzde 8'de tutarken faiz oranı da yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu. Bu rakamlar neyi ifade ediyor, uzmanlar açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı için Twitter üzerinden, "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" ifadelerini kullandı.

"KURDA STABİLİZASYON OLABİLİR"

İntegral Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, politika faizinin sabit bırakılmış olmasının öncelikle yukarı yönlü bir harekete neden olduğunu söyleyerek, "Ancak kurlar bir dengeye geldi. Merkez Bankası bu karar ile likidite yönetimine devam edeceğini gösteriyor. Geç likidite penceresinin yüzde 11'e yükseltilmesi Merkez Bankası'nın, bu pencereyi kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. Faiz kararı, kurda düşüş sağlamasa bile kurda 3.78 seviyelerinde, stabilizasyon yerleşmesini sağlayabilir. Merkez'in de amacının bu olduğunu gösteriyor" dedi.

"KURDA DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Merkez Bankası'nın politika faizine dokunmamasının beklentiler paralelinde olduğunu belirten Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör ise, " Koridor faiz oranının üst bandında artış yapılması TCMB'nin koridor sisteminin daha etkin şekilde kullanacağını gösteriyor. Aynı zamanda son zamanlarda repo ihalesi açmayarak bankaları geç likidite penceresine yönelten TCMB, geç likidite penceresi faiz oranını yüzde 10 seviyesinden yüzde 11 seviyesine yükseltti. Geç Likidite penceresinde yapılan faiz artışı TCMB'nin bu yöntemi kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. TCMB, repo ihalesi açmadığı günlerde fonlama maliyetinin yüzde 11 seviyelerine yaklaşacaktır. Bu da "örtülü faiz artışı" anlamına geliyor. Ancak, repo ihalesi açıldığı günlerde TCMB fonlama maliyetini yüzde 8 - yüzde 9,25 arasında belirleyebilecek. Böylece önemli bir esneklik kazandığını görebiliyoruz. Piyasaların ise TCMB'nin "örtülü faiz artışına" ilk tepkisi sert olsa da bu kararı TL'yi destekleyecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Önemli direnç olarak 3.8450 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye geçilemediği sürece geri çekilmeler devam edebilir. Ancak, TL varlıklarının denge arayışı bir miktar daha sürmesini bekleyebiliriz. Güçlü destek bölgesi olarak 3.7450 – 3.7260 seviyesi izlenebilir. 3.7260 seviyesinin kırılması halinde yeni bir düşen trend başlayabilir" diye konuştu. (Yeni Şafak)