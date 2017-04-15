Uzmanından tansiyon hastalarına kuşburnu önerisi



BATMAN - Uzmanlar tansiyon hastalarının limon yerine kuşburnu tüketerek tansiyonu dengeleyebileceklerini bildirdi.

Batman'da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Dilan Tarhan, tansiyon hastalarına en çok önerdikleri kuşburnu veya kuşburnu marmeladı olduğunu söyledi. Kuşburnunun antioksidan etkisi olduğunu ve kanser hastalarına da çok iyi geldiğini belirten Tarhan, kuşburnunun kalp damar koruyucu etkisi olduğunu, aynı zamanda kan basıncını da düzenleyici bir etkisi olduğunu söyledi. Tarhan, "Kuşburnunu ele aldığımız zaman hem ciddi bir antioksidan etkisi vardır, yani kanser hastalarına da çok iyi gelir, kalp damar koruyucu etkisi vardır. Aynı zamanda kan basıncını da düzenleyici bir etkisi vardır. Limonla kıyaslama yaparsak 100 gram kuşburnunu bir kasa limonla eşdeğer tutabiliriz. Kuşburnunda C vitamini yüksek olduğu için bahar döneminde ciddi anlamda hem stresle baş etmede çok önemlidir. Zaten tansiyonun çıkış noktalarından biride strestir. Stres seviyelerimizi azalttığımız zaman kanserle de mücadele ederiz hem tansiyonu dengede tutarız hem de kalp damar hastalıklarına iyi gelir diyebiliriz" dedi.

"Kilo düşürücü etkisi de vardır"

Kuşburnunun metabolizmayı tetiklediğini ve kilo düşürücü etkisinin de olduğunu anlatan Tarhan, "Kuşburnu marmeladını da tüketebiliriz. Kuşburnu marmeladını limon suyu, limon kabuğu ile beraber kaynatabiliriz. Hem metabolizmayı tetikler yani kilo düşürücü etkisi oluşturur, hem de bitki çayı olarak yemeklerden 15-20 dakikadan sonra da tüketebiliriz veya isterlerse de meyvesini bulup ara öğün olarak fındık, bademle tüketebiliriz" diye konuştu.