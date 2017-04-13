Uzmanından İşitme Cihazı Kullanımı Önerileri

İşitme kaybının kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerden biri olduğunu dile getiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncay Kodaş, işitme cihazı kullanan kişilerin cihazın kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek önerilerde bulundu.



İşitme kaybı olan hastalarda öncelikle işitme kaybının nedeninin araştırıldığını anlatan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncay Kodaş, "Detaylı tetkikler ve odyometrik incelemenin ardından tedavi şekli belirlenir. Orta ve ileri derecedeki işitme kayıplarında işitme cihazı önerilir. Bu inceleme sırasında hastalarda çınlama ile birlikte işitme kaybı, baş dönmesi, orta kulakta veya kulak zarında bir problem olup olmadığına bakılır. Bu değerlendirme neticesinde bir tedavi protokolü hazırlanır. Çınlama, uğultu ve işitme kayıplarına yönelik işitme cihazları bulunmaktadır. Ayrıca çınlama için medikal tedavi de uygulanır" dedi.



Görsel açıdan sorun olduğuna inanıp kullanmak istemeyen hasta grubuna yönelik kanal içi işitme cihazlarının bulunduğunu da ifade eden Op. Dr. Kodaş, "Orta dereceli işitme kayıplarında kanal içi cihazı kullanılabilir. İleri derecede işitme kaybı olanlar için de kanal içi işitme cihazı yöneltmeye yönelik cihazlar ileride geliştirilmiştir. Neticede kulağa yabancı bir cisim takılmaktadır. Bu cihaz bakımı yapılmadığında dış kulak yolu iltihabı ve mantara yol açabilir. Bu sorunları önlemek için cihazı ara ara çıkarıp kulağı havalandırmak gerekmektedir. Biz hastalarımıza gece cihazlarını çıkartmalarını sabahta kalktıklarında yeniden takmalarını öneriyoruz. Yine cihaz başka rahatsızlıklara da yol açabileceğinden hastalarımıza belli aralıklarda kulak burun boğaz uzmanı muayenesini de öneriyoruz" diye konuştu.



Kodaş, kulak sağlığının korunması için ise şu önerilerde bulundu; "Kulaklarımızı temiz tutmalı ve sivri uçlu cisimlerle kulaklarımızı karıştırmamalıyız. Banyodan sonra kulak çubuğu kullanmamalıyız. Kulaklarımızı soğuktan korumalıyız. Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız ve kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlememeliyiz.



Kulağımız ağrıdığında doktora gitmeliyiz. Kulaklarımızı şiddetli darbelerden korumalıyız. Gürültülü ortamlarda oluşan basıncın kulak zarımıza zarar vermesini engellemek için ağzımızı açmalıyız. Kulağımızda kaşıntı, akma ve ağrı varsa hekime başvurmalıyız." - İZMİR