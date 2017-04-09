Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'un Acı Haberi Ailesine Verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde silahını temizlerken kazara ateş almasa sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'un acı haberi Samsun'un Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı.



Beytüşşebap Mezra Karakolunda görev yapan Samsunlu Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silah temizliği esnasında silahın ateş olması sonucu hayatını kaybetti. 6 ay önce göreve başlayan Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'un Samsun'un Bafra ilçesi Sarıkaya Yeni Mahalle'de bulunan baba evine acı haberi İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör sağlık ekipleriyle birlikte giderek verdi. Haberi alan baba Hasan Karatut fenalık geçirdi. Acılı baba, 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bekar olan Karatut'un 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi. Askerlik sonrası uzman çavuş olan Mehmet Karatut'un cenazesi yarın Bafra'nın Sarıkaya Yeni Mahalle'de aile kabristanlığında toprağa verilecek. - SAMSUN